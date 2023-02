Pri Bachmute spozorovali tanky Leopard, tvrdia separatisti

Kyjev 28. februára (TASR) - Poradca vodcu proruských separatistov v ukrajinskej Doneckej oblasti Jan Gagin v utorok pre ruskú štátnu televíznu stanicu Rossija 1 uviedol, že pri obliehanom ukrajinskom meste Bachmut boli spozorované tanky Leopard nemeckej výroby. TASR informuje na základe správy denníka The Guardian.



"Objavili sa tvrdenia, že pri Artemivsku (ruský názov pre Bachmut) bolo vidieť Leopardy," povedal Gagin, poradca vodcu proruských separatistov z tzv. Doneckej ľudovej republiky.



Dodal, že z prítomnosti týchto tankov neďaleko frontovej línie nie je nutné robiť senzáciu. "Vzhľadom na aktuálne počasie a blato bude pre vozidlá ťažkej techniky, akými sú Leopardy, náročné pohybovať sa," uviedol. "Je to rovnaký obrnený cieľ, akými sú všetky ostatné," dodal.



Šéf ruskej súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v nedeľu povedal, že má informácie o tom, že tanky Leopard dorazili do mesta Časiv Jar pri Bachmute. Uviedol ale, že na bojisku zatiaľ ku konfrontácii s týmito tankami nedošlo.



Ťažké boje o Bachmut trvajú od vlaňajšieho leta a toto priemyselné mesto na východe Ukrajiny je v dôsledku masívneho ruského ostreľovania už z veľkej časti zničené.