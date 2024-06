Pri ostreľovaní na Ukrajine utrpelo zranenia 5 pracovníkov z Litvy

Vilnius 26. júna (TASR) - Päť litovských humanitárnych pracovníkov utrpelo zranenia pri ostreľovaní v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Pod paľbou sa ocitli v pondelok, a to práve v čase, keď doručovali humanitárnu pomoc ukrajinským vojakom. Oznámili to v stredu ich kolegovia, ako aj litovský minister obrany Laurynas Kasčiúnas, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Kasčiúnas spresnil, že pätica je v stabilizovanom stave hospitalizovaná v meste Dnipro. Podľa vyjadrenia ich kolegu sa Litovčania dostali pod paľbu v pondelok v meste Pokrovsk, keď autom viezli zásielku humanitárnej pomoci.



"Všetci piati sme v nemocnici," informoval AFP aj jeden zo zranených Litovčanov, ktorý pri útokoch utrpel pomliaždeniny. Ďalšiemu zo zranených amputovali nohu, zatiaľ čo dvaja ďalší taktiež utrpeli pomliaždeniny a posledný má zranenú ruky.



Gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin informoval, že pri pondelkových ruských útokoch na toto mesto prišlo o život najmenej päť ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.



Donecká oblasť je - spolu so Záporožskou, Chersonskou a Luhanskou - jednou zo štyroch oblastí na Ukrajine, ktoré Rusko predvlani v septembri anektovalo napriek tomu, že ich stále nemá úplne pod kontrolou. Získanie celej Doneckej oblasti je pritom jednou z priorít Moskvy, ktorá tam v ostatnom čase zintenzívnila útoky a snaží sa čo najviac postúpiť skôr, než Kyjev dostane ďalšie dodávky sľúbených zbraní od západných mocností.