Pri ruskom útoku na Charkov zahynuli najmenej 4 ľudia

Kyjev 30. augusta (TASR) - Počas ruských útokov v piatok v meste Charkov na východe Ukrajiny zahynuli najmenej štyria ľudia a 28 ďalších utrpelo zranenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Charkov je druhé najväčšie mesto Ukrajiny a leží približne 40 kilometrov od ruských hraníc. Jednotky Ruska ho bombardujú už od začiatku invázie vo februári 2022.



"Okupanti zabili dieťa priamo na detskom ihrisku," napísal na platforme Telegram primátor Charkova Ihor Terechov. Dodal, že najmenej traja ďalší ľudia zahynuli pri zásahu a následnom požiari výškovej budovy v inej štvrti mesta.



Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Syniehubov ozrejmil, že pri útokoch bolo zranených najmenej 28 ľudí a na mieste zasahujú zdravotníci.



Prezident Volodymyr Zelenskyj po útoku opätovne vyzval západných spojencov, aby povolili útoky ich zbraňami vojenské letecké základne na území Ruska. "K útoku... by nedošlo, keby naše obranné sily mali možnosť zničiť ruské vojenské lietadlá tam, kde sú umiestnené," uviedol Zelenskyj na Telegrame.



Moskva popiera, že by sa zámerne zameriavala na civilistov, no počas počas dva a pol roka trvajúcej invázie na Ukrajine po jej útokoch zahynuli alebo utrpeli zranenia už tisíce ľudí.