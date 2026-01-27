Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajina: Pri ruskom dronovom útoku na vlak zahynuli traja ľudia

Ľudia sa ukrývajú v stanici metra počas nočného raketového a dronového útoku Ruska v Kyjeve na Ukrajine, utorok 20. januára 2026. Foto: TASR/AP

Vlak drony zasiahli neďaleko jednej z dedín na jeho železničnej trase. Podľa prokuratúry ho najskôr dva drony netrafili. Tretí zasiahol priamo jeden z vagónov.

Autor TASR
Kyjev 27. januára (TASR) - Traja ľudia v utorok večer zahynuli a ďalší dvaja sú zranení po útoku ruských dronov na osobný vlak v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na ukrajinskú prokuratúru, informuje TASR.

Vlak drony zasiahli neďaleko jednej z dedín na jeho železničnej trase. Podľa prokuratúry ho najskôr dva drony netrafili. Tretí zasiahol priamo jeden z vagónov.

Vlak premával na linke z ukrajinského Čopu pri hranici so Slovenskom a Maďarskom do mesta Barvinkove západne od Slavjansku. V čase útoku v ňom bolo 155 cestujúcich.

Ukrajinský vicepremiér Olexij Kuleba útok označil za „priamy akt ruského teroru“.
