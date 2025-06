Pri ruskom útoku bol poškodený Chrám svätej Sofie v Kyjeve

Kyjev 10. júna (TASR) - Pri ruskom útoku v noci na utorok bol poškodený Chrám svätej Sofie v historickom centre Kyjeva. Jedna z najvýznamnejších pamiatok Ukrajiny je zapísaná do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. O incidente informoval minister kultúry Mykola Točyckyj, TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.



„Minulú noc nepriateľ opäť udrel do samotného srdca našej identity,“ napísal Točyckyj na sociálnej sieti Facebook. Katedrálu z 11. storočia označil za dušu celej krajiny. Podľa ministra výbuch poškodil rímsu na hlavnej apside katedrály.



Táto pamiatka bola poškodená prvýkrát od začiatku vojny, uviedli tamojšie úrady. Ruské drony, ktoré lietajú nízko nad povrchom zeme, podľa Reuters predstavujú hrozbu v súvislosti s neustálymi leteckými útokmi na hlavné mesto.



Chrám svätej Sofie bol v roku 1990 vďaka svojmu architektonickému významu zaradený do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V septembri 2023 ju organizácia zaradila na zoznam ohrozeného kultúrneho dedičstva "vzhľadom na hrozbu zničenia, ktoré predstavuje ruská ofenzíva".