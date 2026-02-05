Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajina: Pri ruskom útoku na Kyjev utrpeli zranenie dvaja ľudia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Útok poškodil obytné budovy v jednej z mestských štvrtí.

Autor TASR
Kyjev 5. februára (TASR) - Pri ruskom dronovom útoku na ukrajinské hlavné mesto Kyjev utrpeli v noci na štvrtok zranenia najmenej dvaja ľudia. Oznámil to primátor mesta Vitalij Kličko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Útok poškodil obytné budovy v jednej z mestských štvrtí. V ďalšej časti metropoly dopadli trosky dronu na strechu administratívnej budovy, kde spôsobili požiar. Škody hlásia aj z ďalších lokalít, uviedol Kličko na sociálnej sieti Telegram.

Ukrajinské úrady informovali, že Rusko počas noci vyslalo na Ukrajinu dve balistické rakety a 183 dronov. Protivzdušná obrana zneškodnila 156 z nich. Zranenia utrpel aj jeden človek v inom meste v Kyjevskej oblasti.
