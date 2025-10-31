< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Pri ruskom útoku na Sumy utrpelo zranenia najmenej 15 ľudí
Sumy sa nachádzajú blízko hraníc s Ruskom a mesto je vystavené častým útokom.
Autor TASR
Sumy 31. októbra (TASR) - Rusko v noci na piatok podniklo sériu útokov na viaceré časti Ukrajiny. Pri údere na mesto Sumy na severovýchode Ukrajiny utrpelo zranenia najmenej 15 ľudí, uviedli miestne úrady. TASR o tom píše na základe správ agentúry Ukrinform a denníka The Guardian.
Záchranné služby na sociálnej sieti Telegram informovali, že Rusko zasiahlo viacpodlažnú obytnú budovu, súkromné domy, ako aj železničnú a čerpaciu stanicu. Niektoré objekty zachvátili plamene, ktoré sa však podarilo uhasiť. Medzi zranenými sú aj štyri deti.
Podľa ukrajinského letectva Moskva počas noci vyslala na Ukrajinu celkovo 145 bezpilotných lietadiel a použila balistickú strelu Iskander M odpálenú z Rostovskej oblasti. Protivzdušná obrana zneškodnila 107 dronov a raketu.
Sumy sa nachádzajú blízko hraníc s Ruskom a mesto je vystavené častým útokom. Portál Ukrajinska pravda uviedol, že od začiatku roka podniklo Rusko na Sumy viac než 500 útokov, ktoré si vyžiadali 72 mŕtvych a 434 zranených.
Ukrajina počas noci dronmi opätovne útočila na ruskú energetickú infraštruktúru. Zasiahnuť sa jej podarilo potrubie tepelnej elektrárne v západoruskom meste Oriol, čo miestne orgány prinútilo obmedziť prívod tepla a teplej vody pre jeho obyvateľov.
Ruské ministerstvo obrany tiež informovalo, že jeho sily zostrelili v noci 130 ukrajinských dronov. Miestne orgány uviedli, že Ukrajina zasiahla infraštruktúru v blízkosti mesta Vladimir a v meste Jaroslavľ asi 280 kilometrov severovýchodne od Moskvy, kde po útoku dronov uzavreli materskú školu.
Záchranné služby na sociálnej sieti Telegram informovali, že Rusko zasiahlo viacpodlažnú obytnú budovu, súkromné domy, ako aj železničnú a čerpaciu stanicu. Niektoré objekty zachvátili plamene, ktoré sa však podarilo uhasiť. Medzi zranenými sú aj štyri deti.
Podľa ukrajinského letectva Moskva počas noci vyslala na Ukrajinu celkovo 145 bezpilotných lietadiel a použila balistickú strelu Iskander M odpálenú z Rostovskej oblasti. Protivzdušná obrana zneškodnila 107 dronov a raketu.
Sumy sa nachádzajú blízko hraníc s Ruskom a mesto je vystavené častým útokom. Portál Ukrajinska pravda uviedol, že od začiatku roka podniklo Rusko na Sumy viac než 500 útokov, ktoré si vyžiadali 72 mŕtvych a 434 zranených.
Ukrajina počas noci dronmi opätovne útočila na ruskú energetickú infraštruktúru. Zasiahnuť sa jej podarilo potrubie tepelnej elektrárne v západoruskom meste Oriol, čo miestne orgány prinútilo obmedziť prívod tepla a teplej vody pre jeho obyvateľov.
Ruské ministerstvo obrany tiež informovalo, že jeho sily zostrelili v noci 130 ukrajinských dronov. Miestne orgány uviedli, že Ukrajina zasiahla infraštruktúru v blízkosti mesta Vladimir a v meste Jaroslavľ asi 280 kilometrov severovýchodne od Moskvy, kde po útoku dronov uzavreli materskú školu.