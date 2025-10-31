Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajina: Pri ruskom útoku na Sumy utrpelo zranenia najmenej 15 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Sumy sa nachádzajú blízko hraníc s Ruskom a mesto je vystavené častým útokom.

Autor TASR
Sumy 31. októbra (TASR) - Rusko v noci na piatok podniklo sériu útokov na viaceré časti Ukrajiny. Pri údere na mesto Sumy na severovýchode Ukrajiny utrpelo zranenia najmenej 15 ľudí, uviedli miestne úrady. TASR o tom píše na základe správ agentúry Ukrinform a denníka The Guardian.

Záchranné služby na sociálnej sieti Telegram informovali, že Rusko zasiahlo viacpodlažnú obytnú budovu, súkromné domy, ako aj železničnú a čerpaciu stanicu. Niektoré objekty zachvátili plamene, ktoré sa však podarilo uhasiť. Medzi zranenými sú aj štyri deti.

Podľa ukrajinského letectva Moskva počas noci vyslala na Ukrajinu celkovo 145 bezpilotných lietadiel a použila balistickú strelu Iskander M odpálenú z Rostovskej oblasti. Protivzdušná obrana zneškodnila 107 dronov a raketu.

Sumy sa nachádzajú blízko hraníc s Ruskom a mesto je vystavené častým útokom. Portál Ukrajinska pravda uviedol, že od začiatku roka podniklo Rusko na Sumy viac než 500 útokov, ktoré si vyžiadali 72 mŕtvych a 434 zranených.

Ukrajina počas noci dronmi opätovne útočila na ruskú energetickú infraštruktúru. Zasiahnuť sa jej podarilo potrubie tepelnej elektrárne v západoruskom meste Oriol, čo miestne orgány prinútilo obmedziť prívod tepla a teplej vody pre jeho obyvateľov.

Ruské ministerstvo obrany tiež informovalo, že jeho sily zostrelili v noci 130 ukrajinských dronov. Miestne orgány uviedli, že Ukrajina zasiahla infraštruktúru v blízkosti mesta Vladimir a v meste Jaroslavľ asi 280 kilometrov severovýchodne od Moskvy, kde po útoku dronov uzavreli materskú školu.
