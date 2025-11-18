< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Pri ruskom útoku v Charkovskej oblasti zahynulo dievča
Gubernátor doplnil, že záchranné zložky stále pracujú na mieste a škody po útoku sa postupne upresňujú. Počet vypálených rakiet zatiaľ nešpecifikoval.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Charkov 18. novembra (TASR) - Pri ruskom raketovom útoku v noci na utorok v meste Berestyn v Charkovskej oblasti zahynulo jedno dievča a ďalších najmenej deväť ľudí utrpelo zranenia. Oznámil to tamojší gubernátor Oleh Synehubov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Sedemnásťročné dievča, ktoré utrpelo vážne zranenia pri raketovom útoku na mesto Berestyn, zomrelo v nemocnici,“ napísal Synehubov na sociálnej sieti Telegram. Medzi zranenými je podľa neho aj 16-ročný chlapec.
Gubernátor doplnil, že záchranné zložky stále pracujú na mieste a škody po útoku sa postupne upresňujú. Počet vypálených rakiet zatiaľ nešpecifikoval.
Ako pripomenula agentúra RBC Ukraine, deň predtým ruské sily zaútočili na mesto Balaklija v tej istej oblasti. Raketové údery zasiahli husto obývanú štvrť. O život prišli traja ľudia a 13 ďalších utrpelo zranenia, medzi nimi aj štyri deti.
Úrady útok zaznamenali v utorok nadránom aj v susednej Dnepropetrovskej oblasti. Po zásahu dronom vypukli v meste Dnipro požiare, no tamojší predstavitelia zatiaľ neposkytli žiadne informácie o možných obetiach či zranených.
Ruskom dosadený líder okupovanej ukrajinskej Doneckej oblasti Denis Pušilin zas oznámil, že „bezprecedentný“ ukrajinský útok v regióne poškodil dve tepelné elektrárne a mnoho domácností zostalo bez elektriny.
V posledných týždňoch Ukrajina zintenzívnila útoky na elektrárne a infraštruktúru v tejto oblasti s cieľom narušiť vojenskú logistiku a oslabiť schopnosť Moskvy pokračovať vo vojenských operáciách, uviedla agentúra Reuters.
„Sedemnásťročné dievča, ktoré utrpelo vážne zranenia pri raketovom útoku na mesto Berestyn, zomrelo v nemocnici,“ napísal Synehubov na sociálnej sieti Telegram. Medzi zranenými je podľa neho aj 16-ročný chlapec.
Gubernátor doplnil, že záchranné zložky stále pracujú na mieste a škody po útoku sa postupne upresňujú. Počet vypálených rakiet zatiaľ nešpecifikoval.
Ako pripomenula agentúra RBC Ukraine, deň predtým ruské sily zaútočili na mesto Balaklija v tej istej oblasti. Raketové údery zasiahli husto obývanú štvrť. O život prišli traja ľudia a 13 ďalších utrpelo zranenia, medzi nimi aj štyri deti.
Úrady útok zaznamenali v utorok nadránom aj v susednej Dnepropetrovskej oblasti. Po zásahu dronom vypukli v meste Dnipro požiare, no tamojší predstavitelia zatiaľ neposkytli žiadne informácie o možných obetiach či zranených.
Ruskom dosadený líder okupovanej ukrajinskej Doneckej oblasti Denis Pušilin zas oznámil, že „bezprecedentný“ ukrajinský útok v regióne poškodil dve tepelné elektrárne a mnoho domácností zostalo bez elektriny.
V posledných týždňoch Ukrajina zintenzívnila útoky na elektrárne a infraštruktúru v tejto oblasti s cieľom narušiť vojenskú logistiku a oslabiť schopnosť Moskvy pokračovať vo vojenských operáciách, uviedla agentúra Reuters.