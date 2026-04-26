Nedela 26. apríl 2026
Ukrajina: Pri ruskom útoku v Sumskej oblasti zahynuli dve osoby

Autor TASR
Kyjev 26. apríla (TASR) - Dvaja civilisti zahynuli pri ruskom útoku dronom v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, oznámil v nedeľu tamojší gubernátor Oleh Hryhorov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Nepriateľ zasiahol civilistov na území komunity Bilopillja - v blízkosti jednej z dedín, menej než päť kilometrov od štátnej hranice s Ruskou federáciou,“ uviedol Hryhorov. O život podľa neho prišli muži vo veku 48 a 72 rokov.

Rusko od začiatku viac ako štyri roky trvajúcej vojny takmer každú noc útočí na Ukrajinu stovkami dronov a raketami, pričom Ukrajina v reakcii podniká pravidelné útoky na ruské územie.

O ukrajinskom útoku dronom v meste Sevastopol na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove v nedeľu informoval Moskvou vymenovaný šéf miestnej administratívy Michail Razvožajev. Pri tomto útoku podľa neho zahynul jeden muž a poškodených je niekoľko domov a budova tanečnej školy. Tvrdí, že Rusko pri tomto útoku zostrelilo 43 ukrajinských bezpilotných lietadiel.
