Pri ruských útokoch bolo na Ukrajine zničených už viac než 60 kostolov

Kyjev 29. marca (TASR) - Ruské invázne sily zničili od 24. februára už viac než 60 ukrajinských chrámov, kostolov a iných náboženských objektov. Informoval o tom v utorok denník The Guardian s odvolaním sa na údaje ukrajinského krízového centra.



Deštrukcia náboženských objektov bola zdokumentovaná v ôsmich ukrajinských regiónoch, a to v Kyjevskej, Doneckej, Žytomytskej, Záporožskej, Luhanskej, Sumskej, Charkovskej a Černihivskej oblasti. Napriek oficiálnym deklaráciám Kremľa o ochrane pravoslávia ide väčšinou o pravoslávne chrámy.



"Veľkú väčšinu (zničených náboženských objektov) tvoria pravoslávne chrámy. Deštrukcia však postihla aj protestantské kostoly, náboženské vzdelávacie inštitúcie a významné administratívne budovy náboženských organizácií," uvádza sa vo vyhlásení ukrajinského krízového centra z pondelka večera.



Poškodené alebo zničené boli aj viaceré katolícke kostoly, židovské synagógy a mešity.



Mnohí Ukrajinci sú presvedčení, že Rusko v rámci svojej vojenskej agresie zámerne ničí a poškodzuje chrámy, múzeá a historické monumenty, aby "vymazalo" Ukrajinu z mapy sveta. Podľa americkej televízie NBC News však nie je jasné, či to Rusi robia zámerne, alebo ide len o "vedľajší produkt" ich taktiky, v rámci ktorej ostreľujú z veľkých vzdialeností civilné oblasti s cieľom demoralizovať obyvateľstvo. Za obeť tejto taktike padlo už mnoho obytných domov, nemocníc či škôl.



Od začiatku ruskej invázie bolo na Ukrajine zničených, poškodených a vydrancovaných už množstvo pamiatok a múzeí. Ruská armáda napríklad zničila múzeum umenia v obliehanom meste Mariupol a zatiaľ nie je jasné, či sa aspoň časť z jeho zbierok podarilo zachrániť. Útoky na historické a kultúrne pamiatky pritom medzinárodné právo kvalifikuje ako vojnové zločiny, uvádza NBC News.



Z oblastí Ukrajiny, ktoré už okupovali ruské sily, prichádzajú aj správy o konfiškácii a pálení kníh ukrajinských dejín.