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Pri ruských útokoch na Kyjev zahynuli traja ľudia
Ruská armáda v piatok ráno potvrdila, že podnikla rozsiahly útok.
Autor TASR
Kyjev 20. novembra (TASR) - Pri útokoch Ruska na ukrajinskú metropolu Kyjev prišli o život traja ľudia, oznámila tamojšia mestská vojenská správa po tom, ako Moskva spustila novú vlnu dronových a raketových úderov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
„Pri nepriateľskom útoku na hlavné mesto, žiaľ, zahynuli traja ľudia,“ uviedla kyjevská mestská vojenská správa na platforme Telegram. Najmenej 15 ďalších osôb pri ruských útokoch na Kyjev v noci na piatok utrpelo zranenia.
Starosta mesta Vitalij Kličko už predtým informoval o požiari trojposchodovej budovy v severnej časti Kyjeva po tom, ako ju zasiahli úlomky rakety. Na mieste podľa neho zasahovali záchranné zložky.
V ďalšom príspevku na Telegrame písal o útoku na areál objektu kritickej infraštruktúry, kde podľa predbežných informácií vypukol požiar v administratívnej budove.
Zasiahnuté boli tiež tri mosty ponad rieku Dneper, čo spôsobilo ďalšie narušenie každodenného života v meste. Rakety a drony vypálené na Kyjev počas niekoľkohodinového útoku na centrum metropoly spôsobili menšie škody aj na veľvyslanectvách Rakúska, Brazílie a Holandska.
Ruská armáda v piatok ráno potvrdila, že podnikla rozsiahly útok. Podľa jej vyhlásenia boli cieľom vojensko-priemyselné objekty a dopravná infraštruktúra vo viacerých regiónoch.
K týmto úderom došlo po štvrtkovom rokovaní lídrov štátov v rámci koalície ochotných v Berlíne, na ktorom potvrdili svoju podporu Ukrajiny, pripomína agentúra Reuters. Nemecký kancelár Friedrich Merz po rokovaní vyhlásil, že spojenci Ukrajiny chcú spolu s Kyjevom a Washingtonom pracovať na mierových rokovaniach s Ruskom ako tím.
Stretnutie sa konalo v rovnaký deň ako trojstranné rokovania prezidentov USA, Ruska a Číny - Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga.
„Pri nepriateľskom útoku na hlavné mesto, žiaľ, zahynuli traja ľudia,“ uviedla kyjevská mestská vojenská správa na platforme Telegram. Najmenej 15 ďalších osôb pri ruských útokoch na Kyjev v noci na piatok utrpelo zranenia.
Starosta mesta Vitalij Kličko už predtým informoval o požiari trojposchodovej budovy v severnej časti Kyjeva po tom, ako ju zasiahli úlomky rakety. Na mieste podľa neho zasahovali záchranné zložky.
V ďalšom príspevku na Telegrame písal o útoku na areál objektu kritickej infraštruktúry, kde podľa predbežných informácií vypukol požiar v administratívnej budove.
Zasiahnuté boli tiež tri mosty ponad rieku Dneper, čo spôsobilo ďalšie narušenie každodenného života v meste. Rakety a drony vypálené na Kyjev počas niekoľkohodinového útoku na centrum metropoly spôsobili menšie škody aj na veľvyslanectvách Rakúska, Brazílie a Holandska.
Ruská armáda v piatok ráno potvrdila, že podnikla rozsiahly útok. Podľa jej vyhlásenia boli cieľom vojensko-priemyselné objekty a dopravná infraštruktúra vo viacerých regiónoch.
K týmto úderom došlo po štvrtkovom rokovaní lídrov štátov v rámci koalície ochotných v Berlíne, na ktorom potvrdili svoju podporu Ukrajiny, pripomína agentúra Reuters. Nemecký kancelár Friedrich Merz po rokovaní vyhlásil, že spojenci Ukrajiny chcú spolu s Kyjevom a Washingtonom pracovať na mierových rokovaniach s Ruskom ako tím.
Stretnutie sa konalo v rovnaký deň ako trojstranné rokovania prezidentov USA, Ruska a Číny - Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga.