< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Pri ruských útokoch na mesto Odesa utrpelo zranenia 18 ľudí
Útoky spôsobili najväčšie škody v centrálnej Prímorskej štvrti, kde boli poškodené výškové a viacposchodové obytné budovy, povedal šéf mestskej vojenskej správy Serhij Lysak.
Autor TASR
Kyjev 30. apríla (TASR) - Ruské drony v noci na štvrtok zaútočili na mesto Odesa na juhu Ukrajiny. Útoky si vyžiadali najmenej 18 zranených a poškodili tiež obytné domy a ďalšie budovy, uviedli vo štvrtok tamojší predstavitelia. Agentúra Reuters uvádza, že ide o druhú sériu útokov na mesto v priebehu tohto týždňa, informuje TASR.
Útoky spôsobili najväčšie škody v centrálnej Prímorskej štvrti, kde boli poškodené výškové a viacposchodové obytné budovy, povedal šéf mestskej vojenskej správy Serhij Lysak. Na platforme Telegram dodal, že útoky vyvolali veľké požiare na horných poschodiach a na strechách budov, ktoré sa však medzičasom podarilo dostať pod kontrolu.
Poškodené boli aj budova materskej školy, nákupné centrum, hotel a administratívne priestory. Zničené zostali tiež mnohé autobusy a autá na niekoľkých parkoviskách v meste.
Medzi zranenými je aj 17-ročný chlapec. Dve osoby sú v kritickom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti, potvrdil Lysak. Záchranné služby zdôraznili, že počet zranených sa ešte môže zmeniť.
Ukrajinské vzdušné sily vyhlásili, že Rusko vystrelilo na krajinu od stredy 17.00 h SELČ jednu balistickú raketu a 206 dronov, z ktorých 172 bolo zostrelených alebo zneškodnených. Jedna raketa a 32 dronov zasiahlo 22 miest, dodali.
Odesa, významné prístavné mesto na pobreží Čierneho mora, je terčom opakovaných ruských útokov už viac ako štyri roky, uvádza Reuters. Pri pondelkovom útoku utrpelo zranenia 14 ľudí.
