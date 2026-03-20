Ukrajina: Pri ruských útokoch na Záporožie zahynula jedna osoba
Kyjev 20. marca (TASR) - Ruské útoky na juhu Ukrajiny si vyžiadali jednu obeť a ďalšie dve osoby utrpeli zranenia, medzi nimi aj jedno dieťa, uviedli v piatok tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Rusi v noci zaútočili na Záporožskú oblasť. Podnikli dva útoky, pri ktorých zničili súkromné domy,“ oznámil gubernátor Ivan Fedorov na platforme Telegram. Podľa jeho slov zahynula jedna 30-ročná žena. Okrem toho utrpeli zranenia dve osoby - desaťročný chlapec a 48-ročná žena, upresnil.
Vzdušné sily Kyjeva oznámili, že Rusko zaútočilo na krajinu 159 dronmi, pričom systémy protivzdušnej obrany zneškodnili 133 z nich. Moskva napadla viacero oblastí vrátane prístavného mesta Odesa, kde podľa úradov došlo k poškodeniu dvoch nákladných lodí s obilím a dvaja členovia posádky utrpeli zranenia.
Pri ukrajinskom dronovom útoku medzitým zahynula jedna osoba v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti, napísal na Telegrame miestny gubernátor Viačeslav Gladkov.
Ukrajinskí a americkí vyjednávači sa stretnú v sobotu v Spojených štátoch v snahe obnoviť rokovania o ruskej invázii, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rokovania o prímerí medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré presadzovali a sprostredkovali Spojené štáty, narušili 28. februára izraelsko-americké útoky na Irán, ktoré spustili konflikt na Blízkom východe, pripomína AFP.
