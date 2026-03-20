Piatok 20. marec 2026
Ukrajina: Pri ruských útokoch na Záporožie zahynula jedna osoba

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Okrem toho utrpeli zranenia dve osoby - desaťročný chlapec a 48-ročná žena.

Autor TASR
,aktualizované 
Kyjev 20. marca (TASR) - Ruské útoky na juhu Ukrajiny si vyžiadali jednu obeť a ďalšie dve osoby utrpeli zranenia, medzi nimi aj jedno dieťa, uviedli v piatok tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Rusi v noci zaútočili na Záporožskú oblasť. Podnikli dva útoky, pri ktorých zničili súkromné domy,“ oznámil gubernátor Ivan Fedorov na platforme Telegram. Podľa jeho slov zahynula jedna 30-ročná žena. Okrem toho utrpeli zranenia dve osoby - desaťročný chlapec a 48-ročná žena, upresnil.

Vzdušné sily Kyjeva oznámili, že Rusko zaútočilo na krajinu 159 dronmi, pričom systémy protivzdušnej obrany zneškodnili 133 z nich. Moskva napadla viacero oblastí vrátane prístavného mesta Odesa, kde podľa úradov došlo k poškodeniu dvoch nákladných lodí s obilím a dvaja členovia posádky utrpeli zranenia.

Pri ukrajinskom dronovom útoku medzitým zahynula jedna osoba v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti, napísal na Telegrame miestny gubernátor Viačeslav Gladkov.

Ukrajinskí a americkí vyjednávači sa stretnú v sobotu v Spojených štátoch v snahe obnoviť rokovania o ruskej invázii, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rokovania o prímerí medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré presadzovali a sprostredkovali Spojené štáty, narušili 28. februára izraelsko-americké útoky na Irán, ktoré spustili konflikt na Blízkom východe, pripomína AFP.
Neprehliadnite

ŠIPOŠ: Obyčajní ľudia v práci piť nesmú, 150 vyvolených poslancov môže

REKORDNÝ MAREC: SHMÚ zaznamenal nadpriemerne vysoké teploty

RADOSŤ V BRATISLAVSKEJ ZOO: Zažívajú ťaví baby boom

Do TEJTO krajiny necestujte, odporúča rezort zahraničných vecí SR