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Ukrajina: Pri ruských útokoch zahynulo najmenej päť ľudí
Pri dronových útokoch v Nikopolskom okrese Dnepropetrovskej oblasti zahynuli traja ľudia a ďalších päť utrpelo zranenia, uviedla miestna prokuratúra.
Autor TASR
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Kyjev 24. júna (TASR) - Najnovšie ruské letecké útoky v niekoľkých ukrajinských regiónoch si vyžiadali najmenej päť obetí. V utorok večer o tom informovali regionálni predstavitelia na platforme Telegram, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Pri dronových útokoch v Nikopolskom okrese Dnepropetrovskej oblasti zahynuli traja ľudia a ďalších päť utrpelo zranenia, uviedla miestna prokuratúra.
V susednej Záporožskej oblasti si útok kĺzavou bombou vyžiadal život jednej ženy a zranil ďalších dvoch ľudí, oznámil tamojší gubernátor Ivan Fedorov.
V meste Cherson na juhu Ukrajiny zahynul jeden muž pri ruskom delostreleckom ostreľovaní, informoval gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin.
Agentúra DPA upozorňuje, že tieto správy nebolo možné bezprostredne overiť.
Pri dronových útokoch v Nikopolskom okrese Dnepropetrovskej oblasti zahynuli traja ľudia a ďalších päť utrpelo zranenia, uviedla miestna prokuratúra.
V susednej Záporožskej oblasti si útok kĺzavou bombou vyžiadal život jednej ženy a zranil ďalších dvoch ľudí, oznámil tamojší gubernátor Ivan Fedorov.
V meste Cherson na juhu Ukrajiny zahynul jeden muž pri ruskom delostreleckom ostreľovaní, informoval gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin.
Agentúra DPA upozorňuje, že tieto správy nebolo možné bezprostredne overiť.