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Ukrajina: Pri ruských útokoch zahynulo najmenej päť ľudí

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Zničená obytná budova po ruskom raketovom a dronovom útoku. Foto: TASR/AP

Pri dronových útokoch v Nikopolskom okrese Dnepropetrovskej oblasti zahynuli traja ľudia a ďalších päť utrpelo zranenia, uviedla miestna prokuratúra.

Autor TASR
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Kyjev 24. júna (TASR) - Najnovšie ruské letecké útoky v niekoľkých ukrajinských regiónoch si vyžiadali najmenej päť obetí. V utorok večer o tom informovali regionálni predstavitelia na platforme Telegram, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Pri dronových útokoch v Nikopolskom okrese Dnepropetrovskej oblasti zahynuli traja ľudia a ďalších päť utrpelo zranenia, uviedla miestna prokuratúra.

V susednej Záporožskej oblasti si útok kĺzavou bombou vyžiadal život jednej ženy a zranil ďalších dvoch ľudí, oznámil tamojší gubernátor Ivan Fedorov.

V meste Cherson na juhu Ukrajiny zahynul jeden muž pri ruskom delostreleckom ostreľovaní, informoval gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin.

Agentúra DPA upozorňuje, že tieto správy nebolo možné bezprostredne overiť.
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