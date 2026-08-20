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Ukrajina: Pri ruských útokoch zahynulo 13 ľudí a 40 utrpelo zranenia
V Solomianskom obvode došlo k zničeniu dvoch najvyšších podlaží v deväťposchodovej budove a v budove vypukol požiar.
Autor TASR,aktualizované
Kyjev 20. augusta (TASR) - Ruské raketové útoky si v noci na štvrtok na Ukrajine vyžiadali najmenej 13 obetí a 40 zranených, uviedli záchranári. Na ruské údery reagovali zvýšenou pohotovosťou aj Rumunsko a Poľsko, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP.
Moskva zasiahla 12 lokalít v troch kyjevských obvodoch, kde spôsobila škody na obytných budovách, zdravotníckych zariadeniach a vzdelávacích inštitútoch. V meste Boryspil boli zasiahnuté sklady s potravinami a zariadenia organizácie Červený kríž, uviedol ukrajinský premiér Serhij Korecky.
V Solomianskom obvode došlo k zničeniu dvoch najvyšších podlaží v deväťposchodovej budove a vypukol tam požiar. Úrady zaznamenali škody aj v Odeskej a Černihivskej oblasti, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Bohužiaľ, zatiaľ čo Moskva investuje do balistických rakiet a eskalácie, tieto útoky nie vždy dostanú zo sveta takú reakciu, ako by mali. Kým Ukrajina nebude mať dostatok protiraketových systémov, Rusko nebude naozaj zvažovať mier,“ zdôraznila hlava štátu.
Podotkol, že krajina pre seba „zaistí takúto ochranu a bude naďalej pracovať na programe Freyja každý deň“. Freyja je pokusom o vytvorenie cenovo dostupnejšej alternatívy k americkému systému protivzdušnej obrany Patriot, na ktorý sa spoliehajú mnohé európske krajiny. Zelenskyj podotkol, že systém protivzdušnej obrany Patriot je na Ukrajine potrebný každý deň a nie je možné ho nahradiť.
Poľské vojenské velenie zmobilizovalo lietadlá a aktivovalo protivzdušnú obranu s cieľom chrániť poľské územie, najmä v oblastiach hraničiacich s Ukrajinou.
Rumunské ministerstvo obrany ozrejmilo, že radary v noci zaznamenali vzdušné ciele v blízkosti ukrajinských hraníc. V reakcii na to boli nasadené dve španielske stíhačky NATO a vrtuľník rumunských vzdušných síl. Ministerstvo ozrejmilo, že dron vletel do rumunského vzdušného priestoru v blízkosti mesta Galati a následne sa zrútil v neobývanej oblasti v okrese Tulcea.
Rusko informovalo o rozsiahlom ukrajinskom dronovom útoku. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin uviedol, že v noci na štvrtok letelo 250 dronov smerom k Moskovskej oblasti, pričom podľa jeho slov sa väčšinu podarilo zneškodniť v dostatočnej vzdialenosti od hlavného mesta.
Moskva zasiahla 12 lokalít v troch kyjevských obvodoch, kde spôsobila škody na obytných budovách, zdravotníckych zariadeniach a vzdelávacích inštitútoch. V meste Boryspil boli zasiahnuté sklady s potravinami a zariadenia organizácie Červený kríž, uviedol ukrajinský premiér Serhij Korecky.
V Solomianskom obvode došlo k zničeniu dvoch najvyšších podlaží v deväťposchodovej budove a vypukol tam požiar. Úrady zaznamenali škody aj v Odeskej a Černihivskej oblasti, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Bohužiaľ, zatiaľ čo Moskva investuje do balistických rakiet a eskalácie, tieto útoky nie vždy dostanú zo sveta takú reakciu, ako by mali. Kým Ukrajina nebude mať dostatok protiraketových systémov, Rusko nebude naozaj zvažovať mier,“ zdôraznila hlava štátu.
Podotkol, že krajina pre seba „zaistí takúto ochranu a bude naďalej pracovať na programe Freyja každý deň“. Freyja je pokusom o vytvorenie cenovo dostupnejšej alternatívy k americkému systému protivzdušnej obrany Patriot, na ktorý sa spoliehajú mnohé európske krajiny. Zelenskyj podotkol, že systém protivzdušnej obrany Patriot je na Ukrajine potrebný každý deň a nie je možné ho nahradiť.
Poľské vojenské velenie zmobilizovalo lietadlá a aktivovalo protivzdušnú obranu s cieľom chrániť poľské územie, najmä v oblastiach hraničiacich s Ukrajinou.
Rumunské ministerstvo obrany ozrejmilo, že radary v noci zaznamenali vzdušné ciele v blízkosti ukrajinských hraníc. V reakcii na to boli nasadené dve španielske stíhačky NATO a vrtuľník rumunských vzdušných síl. Ministerstvo ozrejmilo, že dron vletel do rumunského vzdušného priestoru v blízkosti mesta Galati a následne sa zrútil v neobývanej oblasti v okrese Tulcea.
Rusko informovalo o rozsiahlom ukrajinskom dronovom útoku. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin uviedol, že v noci na štvrtok letelo 250 dronov smerom k Moskovskej oblasti, pričom podľa jeho slov sa väčšinu podarilo zneškodniť v dostatočnej vzdialenosti od hlavného mesta.