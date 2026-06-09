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Ukrajina: Pri ruských útokoch zomreli štyria ľudia

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Primátor Charkova Ihor Terechov informoval, že ruské útoky si v jeho meste vyžiadali ďalších najmenej desať zranených.

Autor TASR
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Kyjev 9. júna (TASR) - Ruské útoky si vo východoukrajinskej Charkovskej oblasti vyžiadali životy štyroch ľudí a ďalších najmenej desať zranili, oznámili v utorok skoro ráno tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Nepriateľ zasiahol mesto Čuhujiv,“ napísal gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Syniehubov na Telegrame s tým, že zahynuli štyria ľudia vrátane 22-ročnej ženy. „Útoky spôsobili požiare a poškodili najmenej 18 vozidiel, boli vybité okná a poškodené fasády viacpodlažných obytných budov,“ dodal.

Primátor Charkova Ihor Terechov informoval, že ruské útoky si v jeho meste vyžiadali ďalších najmenej desať zranených.

Podľa odhadov OSN zverejnených v apríli bolo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinou kontrolovaných územiach zabitých najmenej 15.850 civilistov a ďalších vyše 2800 na Ruskom kontrolovaných územiach Ukrajiny. Zranenia utrpelo údajne dohromady viac ako 44.800 ľudí.
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