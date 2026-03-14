Ukrajina: Pri masívnom útoku pri Kyjeve zahynuli najmenej traja ľudia
Mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou aktuálne marí americko-izraelská vojna s Iránom, pripomína AFP.
Autor TASR
Kyjev 14. marca (TASR) - Ruské dronové a raketové útoky v blízkosti ukrajinského hlavného mesta Kyjev pripravili o život najmenej štyroch ľudí, kým vyše 15 ďalších osôb utrpelo zranenia, uviedla v sobotu oblastná vojenská správa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Traja z nich utrpeli vážne zranenia, dvoch práve operujú,“ uviedol v príspevku na platforme Telegram gubernátor Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk. Útokmi najťažšie postihnuté bolo okolie miest Brovary a Obuchiv. Zasiahnutých a poškodených bolo podľa Kalašnyka vyše 30 budov vrátane súkromných domov, obytných blokov, škôl, materskej školy, zariadení infraštruktúry a vozidiel.
Ukrajinské médiá uviedli, že útokmi bolo zasiahnuté aj samotné hlavné mesto Kyjev. V dôsledku výpadkov elektriny v niektorých štvrtiach ukrajinskej metropoly nepremávali električky ani trolejbusy.
Kalašnyk v predchádzajúcich príspevkoch uviedol, že „masívny útok“ Ruska dronmi a raketami neďaleko Kyjeva zabil dvoch ľudí, kým najmenej štyria ďalší utrpeli zranenia.
Ruské úrady medzitým v sobotu opäť hlásili útoky na prístav Kavkaz v Krasnodarskom kraji. Traja ľudia utrpeli zranenia v dôsledku padajúcich trosiek dronu a poškodená bola infraštruktúra prístavu aj jedna loď, informoval miestny krízový tím. Prístav Kavkaz sa vo veľkej miere využíva na zásobovanie ruských vojakov vo viac než štvorročnej vojne Ruska proti Ukrajine.
Mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou, sprostredkované Spojenými štátmi, s cieľom zastaviť viac než štyri roky trvajúce boje, aktuálne marí americko-izraelská vojna s Iránom, pripomína AFP.
Trojstranné rokovania medzi delegáciami Ukrajiny, Ruska a USA sa naposledy uskutočnili v Ženeve a Abú Zabí. Predtým sa vyjednávači stretli v tureckom Istanbule.
„Traja z nich utrpeli vážne zranenia, dvoch práve operujú,“ uviedol v príspevku na platforme Telegram gubernátor Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk. Útokmi najťažšie postihnuté bolo okolie miest Brovary a Obuchiv. Zasiahnutých a poškodených bolo podľa Kalašnyka vyše 30 budov vrátane súkromných domov, obytných blokov, škôl, materskej školy, zariadení infraštruktúry a vozidiel.
Ukrajinské médiá uviedli, že útokmi bolo zasiahnuté aj samotné hlavné mesto Kyjev. V dôsledku výpadkov elektriny v niektorých štvrtiach ukrajinskej metropoly nepremávali električky ani trolejbusy.
Kalašnyk v predchádzajúcich príspevkoch uviedol, že „masívny útok“ Ruska dronmi a raketami neďaleko Kyjeva zabil dvoch ľudí, kým najmenej štyria ďalší utrpeli zranenia.
Ruské úrady medzitým v sobotu opäť hlásili útoky na prístav Kavkaz v Krasnodarskom kraji. Traja ľudia utrpeli zranenia v dôsledku padajúcich trosiek dronu a poškodená bola infraštruktúra prístavu aj jedna loď, informoval miestny krízový tím. Prístav Kavkaz sa vo veľkej miere využíva na zásobovanie ruských vojakov vo viac než štvorročnej vojne Ruska proti Ukrajine.
Mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou, sprostredkované Spojenými štátmi, s cieľom zastaviť viac než štyri roky trvajúce boje, aktuálne marí americko-izraelská vojna s Iránom, pripomína AFP.
Trojstranné rokovania medzi delegáciami Ukrajiny, Ruska a USA sa naposledy uskutočnili v Ženeve a Abú Zabí. Predtým sa vyjednávači stretli v tureckom Istanbule.