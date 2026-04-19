< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Pri útokoch Ruska prišiel o život 16-ročný chlapec
Ukrajinské vzdušné sily tvrdia, že Rusko zaútočilo 236 dronmi, z ktorých 203 sa podarilo zneškodniť.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 19. apríla (TASR) - Pri ruských útokoch na Ukrajine v noci na nedeľu zahynul 16-ročný chlapec a ďalšie štyri osoby utrpeli zranenia, uviedol šéf Černihivskej mestskej vojenskej správy Dmytro Bryžynskyj. Ukrajinské vzdušné sily tvrdia, že Rusko zaútočilo 236 dronmi, z ktorých 203 sa podarilo zneškodniť, informuje TASR.
Bryžynskyj na platforme Telegram objasnil, že pri útoku utrpeli zranenia tri ženy a jeden muž. Poškodených je sedem súkromných domov, administratívna budova, vzdelávacia inštitúcia a dve autá.
O nočných útokoch informovali na Telegrame aj ukrajinské vzdušné sily, ktoré hlásia zneškodnenie 203 bezpilotných lietadiel. Zaznamenali zásahy 32 dronov na 18 miestach, ako aj pád trosiek na ôsmich miestach na Ukrajine.
Podľa ruského ministerstva obrany podnikla nočné útoky aj Ukrajina. Rezort na Telegrame uviedol, že ruské systémy protivzdušnej obrany zachytili a zničili 13 ukrajinských dronov nad viacerými oblasťami.
