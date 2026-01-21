< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Pri útoku na mesto Kryvyj Rih zahynuli dve osoby
Kryvyj Rih sa nachádza približne 80 kilometrov od frontovej línie a zároveň ide o rodné mesto prezidenta krajiny Volodymyra Zelenského.
Autor TASR
Kyjev 21. januára (TASR) - Ruské útoky na ukrajinské mesto Kryvyj Rih si v noci stredu vyžiadali dve obete a ďalšia osoba pri nich utrpela zranenia, uviedli tamojšie úrady. Moskva medzitým oznámila, že pri ukrajinskom dronovom útoku utrpelo zranenia 11 ľudí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Zahynul 77-ročný muž a 72-ročná žena. Ďalšia 53-ročná žena utrpela zranenia“ pri ruských úderoch na Kryvyj Rih, uviedol šéf vojenskej správy Dnepropetrovskej oblasti Olexandr Hanža v príspevku na platforme Telegram. Podľa jeho slov dronové a raketové útoky poškodili aj niekoľko budov.
Kryvyj Rih sa nachádza približne 80 kilometrov od frontovej línie a zároveň ide o rodné mesto prezidenta krajiny Volodymyra Zelenského. Lokalita sa stala častým terčom útokov od začiatku moskovskej invázie vo februári 2022.
Prezident ruskej Adygejskej republiky Murat Kumpilov medzitým informoval, že útok bezpilotných lietadiel z Ukrajiny vyvolal požiar v obytnej budove a na parkovisku neďaleko mesta Krasnodar. „Podľa najnovších údajov utrpelo zranenia 11 osôb, pričom deväť z nich bolo hospitalizovaných vrátane dvoch detí,“ uviedol na Telegrame.
Oblasť sa nachádza v blízkosti strategicky dôležitého Čierneho mora a Azovského mora a je častým cieľom ukrajinských útokov. Kyjev tvrdí, že údery cieli na infraštruktúru ropného a plynárenského priemyslu, ktoré Rusko potrebuje na financovanie svojej ofenzívy.
„Zahynul 77-ročný muž a 72-ročná žena. Ďalšia 53-ročná žena utrpela zranenia“ pri ruských úderoch na Kryvyj Rih, uviedol šéf vojenskej správy Dnepropetrovskej oblasti Olexandr Hanža v príspevku na platforme Telegram. Podľa jeho slov dronové a raketové útoky poškodili aj niekoľko budov.
Kryvyj Rih sa nachádza približne 80 kilometrov od frontovej línie a zároveň ide o rodné mesto prezidenta krajiny Volodymyra Zelenského. Lokalita sa stala častým terčom útokov od začiatku moskovskej invázie vo februári 2022.
Prezident ruskej Adygejskej republiky Murat Kumpilov medzitým informoval, že útok bezpilotných lietadiel z Ukrajiny vyvolal požiar v obytnej budove a na parkovisku neďaleko mesta Krasnodar. „Podľa najnovších údajov utrpelo zranenia 11 osôb, pričom deväť z nich bolo hospitalizovaných vrátane dvoch detí,“ uviedol na Telegrame.
Oblasť sa nachádza v blízkosti strategicky dôležitého Čierneho mora a Azovského mora a je častým cieľom ukrajinských útokov. Kyjev tvrdí, že údery cieli na infraštruktúru ropného a plynárenského priemyslu, ktoré Rusko potrebuje na financovanie svojej ofenzívy.