Pri útoku v Kryvom Rihu zahynul policajt, hlásia vyše 40 ranených

Kyjev 8. septembra (TASR) - Raketový útok na budovu polície v meste Kryvyj Rih si v piatok vyžiadal život jedného policajta, oznámil ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Pri útoku bola budova polícia v Kryvom Rihu, rodisku prezidenta Volodymyra Zelenského, zničená, uviedol Klymenko.



Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak, v ktorej sa mesto nachádza, uviedol, že pri útoku utrpelo zranenia približne 40 ľudí, uvádza denník The Guardian. Stav niektorých ranených, ktorých záchranári vytiahli spod sutín, je pritom podľa Klymenka vážny.



Fotografie z miesta útoku zachytávajú stúpajúci dym z trosiek a záchranárov odnášajúcich do sanitky zraneného človeka.



Podľa Lysaka boli pri útoku poškodené aj ďalšie tri administratívne budovy a niekoľko obytných budov vrátane výškových.



Klymenko okrem toho informoval aj o troch mŕtvych pri piatkovom ruskom vzdušnom útoku v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Pri útoku na obec Odradokamianka zahynuli civilisti a zranenia utrpeli štyria ľudia. K tomuto útoku pritom prišlo v čase, keď v Chersonskej, Záporožskej, Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré Rusko po okupácii vlani čiastočne anektovalo, prebiehajú regionálne voľby do Moskvou dosadených miestnych samospráv.



Najmenej troch ranených zaznamenali po ruských útokoch úrady aj v Sumskej oblasti na severovýchode a jedného aj v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny.