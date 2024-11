Ukrajina: Pri útoku v Kyjeve vypukol požiar v zdravotníckom zariadení

Kyjev 28. novembra (TASR) - Po útoku ruského dronu vypukol vo štvrtok večer požiar v zdravotníckom zariadení v hlavnom meste Ukrajiny Kyjev. Šéf vojenskej mestskej správy Serhij Popko oznámil, že najmenej jedna osoba utrpela zranenia, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Požiar vypukol v mestskej časti Dniprovskyj na východnom brehu rieky Dneper, uviedol na platforme Telegram Popko a zároveň varoval obyvateľov, aby zostali v krytoch.



Poplach bol vyhlásený aj vo štvrtok nadránom, a to na celom území Ukrajiny. Ukrajinské letectvo ohlásilo vzlet siedmich bombardérov Tu-95MS z Murmanskej oblasti na severozápade Ruska, ako aj odpálenie riadených striel z Čierneho mora, informovala britská stanica BBC. Podľa ukrajinského ministra energetiky Hermana Haluščenka sa terčom ruských útokov stali objekty energetickej infraštruktúry.



Ukrajina: Pri dronových útokoch na Kyjev utrpela zranenia jedna osoba



Trosky zo zničených ruských dronov zasiahli vo štvrtok večer budovy v dvoch štvrtiach ukrajinskej metropoly Kyjev. Podľa tamojších predstaviteľov pri tom utrpela zranenia najmenej jedna osoba. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Záchranné služby v príspevku na platforme Telegram zverejnili zábery, na ktorých vidno trosky vnútri i v okolí detskej kliniky v mestskej časti Dniprovskyj na východnom brehu rieky Dneper. Poraneného pracovníka bezpečnostnej služby zdravotníckeho zariadenia previezli záchranári do nemocnice. Škody zaznamenali aj neďaleké budovy.



Starosta Kyjeva Vitalij Kličko ozrejmil, že úlomky dronu tiež zasiahli infraštruktúru v štvrti Sviatošynskij na západnom brehu rieky. Letecký poplach v hlavnom meste pretrvával aj viac ako hodinu po jeho vyhlásení, píše Reuters.



Ruská protivzdušná obrana v piatok skoro ráno zneškodnila 30 ukrajinských dronov v Rostovskej oblasti na juhu Ruska, tvrdí tamojší gubernátor Jurij Sľusar. Podľa jeho vyjadrenia zverejneného na Telegrame utrpelo škody niekoľko domov v dvoch dedinách, no nedošlo k žiadnym stratám na životoch.