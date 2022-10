Pri vstupe do mesta Lyman vztýčili ukrajinskú vlajku

Kyjev/Lyman 1. októbra (TASR) - Ukrajinská armáda v sobotu uviedla, že jej jednotky obkľúčili tisícky ruských vojakov v blízkosti kľúčového východoukrajinského mesta Lyman, ktoré bolo od jari pod kontrolou Moskvy. Pri vstupe do mesta už vztýčili ukrajinskú vlajku. TASR správu prevzala z agentúry AFP a denníka The Guardian.



"Ruské zoskupenie blízko Lymanu je obkľúčené," potvrdil hovorca pre východné velenie ukrajinských síl Serhij Čerevatyj, ktorého citovala ruská agentúra Interfax.



Čerevatyj predtým uviedol, že v oblasti sa nachádza "približne 5000 - 5500" ruských vojakov.



Denník The Guardian zverejnil videozáznam, na ktorom je vidieť vojakov, ako vztyčujú ukrajinskú vlajku pri nápise označujúcom vstup do mesta Lyman. Východné velenie podľa denníka oznámilo že v oblasti prebiehajú "stabilizačné opatrenia".



Čerevatyj zároveň dodal, že oslobodených bolo aj päť dedín blízko Lymanu vo východnej časti ukrajinskej Doneckej oblasti.



Gubernátor susednej Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj zároveň v sobotu na sociálnych médiách uviedol, že takmer 5000 ruských vojakov skončilo v "lymanskom kotli", píše AFP. Obkľúčení ruskí vojaci majú podľa Hajdaja tri možnosti: "skúsiť to prelomiť, všetci spolu zomrieť alebo sa vzdať".



Moskvou podporované vedenie Doneckej oblasti ešte v piatok uviedlo, že ruské sily a ich spojenci sa v Lymane držia "z posledných síl".



Lyman sa nachádza v Doneckej oblasti, ktorú si Rusko v piatok anektovalo spolu s troma ďalšími ukrajinskými oblasťami - Luhanskou, Záporožskou a Chersonskou. Západ i Ukrajina tento rok odsúdili.