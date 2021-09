Na Ukrajine pribudlo takmer 8000 nakazených, krajina bude v žltej zóne

Kyjev 23. septembra (TASR) - Na Ukrajine pribudlo za posledných 24 hodín takmer 8000 nových prípadov nákazy koronavírusom, zomrelo 123 ľudí. Celá krajina od štvrtka prechádza do žltej zóny epidemiologického nebezpečenstva, s čím súvisí sprísnenie niektorých protipandemických opatrení. Reštaurácie a ďalšie služby si musia vybrať, v ktorom z dvoch režimov budú fungovať, informovala agentúra UNIAN.



Za posledných 24 hodín pribudlo na Ukrajine 7866 nových prípadov, z toho bolo 667 detí a 175 zdravotníckych pracovníkov. Najviac nakazených pritom zaznamenali v Charkovskej (839), Ľvovskej (685) a Doneckej oblasti (520) a v Kyjeve (467). V Zakarpatskej oblasti, ktorá sa nachádza na hraniciach so Slovenskom, zaregistrovali 83 nových prípadov.



Počet prípadov oproti predchádzajúcemu dňu stúpol o viac ako 1000. V stredu totiž v krajine zaregistrovali 6754 prípadov nákazy.



Za posledných 24 hodín vyzdravelo 2305 osôb, hospitalizovali 2070 ľudí. Ukrajinskí zdravotníci tiež podali viac ako 144.700 protikoronavírusových vakcín.



Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ v stredu tiež oznámil, že Ukrajina od polnoci zo stredy na štvrtok prejde do žltej zóny epidemiologického nebezpečenstva – prevádzkam ponúkajúcim služby sa tak navrhujú dva možné varianty fungovania.



"Všetky regióny krajiny prechádzajú do žltej úrovne epidemiologického nebezpečenstva. To znamená doplňujúce obmedzenia súvisiace s odstupom a počtom miest vo verejných priestoroch (napríklad v kinách). Prevádzkam predkladáme dva varianty fungovania," uviedol Šmyhaľ.



Prevádzky si podľa Šmyhaľa môžu vybrať, či budú fungovať bez obmedzení s tým, že umožnia vstup iba ľudom, ktorí majú tzv. "žltý covidpas", čiže potvrdenie o tom, že je osoba zaočkovaná aspoň prvou dávkou vakcíny. Zaočkovaných pritom musí byť najmenej 80 percent zamestnancov. Ak si prevádzky zvolia druhú možnosť, do svojich priestorov môžu vpúšťať ľudí aj bez covidpasov, avšak v tomto prípade musia dodržiavať všetky epidemiologické nariadenia platné pre žltú zónu.



Okrem toho sa znížil počet miest v kinosálach a na iných kultúrnych podujatiach, ktoré môžu naplniť hľadisko len na 50 percent. V športových halách a fitnescentrách zase platí pravidlo jednej osoby na desať metrov štvorcových.



Na Ukrajine od začiatku pandémie zaznamenali viac ako 2,37 milióna prípadov nákazy koronavírusom a 55.284 úmrtí. Od začiatku vakcinačnej kampane podali očkovaciu látku už viac ako 6,5 miliónom Ukrajincov, pričom plne zaočkovaných je takmer 5,3 milióna ľudí. Očkuje sa vakcínou od spoločností AstraZeneca, Pfizer či Moderna, ale aj vakcínami od čínskeho a indického výrobcu.