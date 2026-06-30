< sekcia Zahraničie
Ukrajina prijala 3,9 miliardy eur z pôžičky EÚ na vojenskú pomoc
Financie sú určené na nákup dronov, no ich použitie sa rozšíri aj na muníciu, rakety a systémy protivzdušnej obrany, uviedla Európska komisia (EK).
Autor TASR
Brusel 30. júna (TASR) - Ukrajina prijala v utorok prvú tranžu vojenskej pomoci vo výške 3,9 miliardy eur z pôžičky Európskej Únie v celkovej hodnote 90 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Financie sú určené na nákup dronov, no ich použitie sa rozšíri aj na muníciu, rakety a systémy protivzdušnej obrany, uviedla Európska komisia (EK). Pôžička EÚ bola zriadená začiatkom tohto roka a počíta so 60 miliardami eur na vojenskú pomoc a 30 miliardami eur na rozpočtovú podporu na roky 2026 a 2027.
Prostriedky pomôžu Ukrajine naďalej sa brániť proti ruskej invázii a zabrániť bankrotu krajiny. „Tieto investície pomôžu Ukrajine chrániť jej občanov a suverenitu a posilniť bezpečnosť Európy,“ uviedla vo vyhlásení predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. V roku 2026 bude z balíka na obranu vo výške 60 miliárd vyplatených 28,3 miliardy.
„Európa bude pevne stáť po boku Ukrajiny tak dlho, ako bude potrebné na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru,“ dodala šéfka EK. Ukrajina prijala minulý týždeň už aj prvé prostriedky na rozpočtovú podporu v hodnote 3,2 miliardy eur.
Financie sú určené na nákup dronov, no ich použitie sa rozšíri aj na muníciu, rakety a systémy protivzdušnej obrany, uviedla Európska komisia (EK). Pôžička EÚ bola zriadená začiatkom tohto roka a počíta so 60 miliardami eur na vojenskú pomoc a 30 miliardami eur na rozpočtovú podporu na roky 2026 a 2027.
Prostriedky pomôžu Ukrajine naďalej sa brániť proti ruskej invázii a zabrániť bankrotu krajiny. „Tieto investície pomôžu Ukrajine chrániť jej občanov a suverenitu a posilniť bezpečnosť Európy,“ uviedla vo vyhlásení predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. V roku 2026 bude z balíka na obranu vo výške 60 miliárd vyplatených 28,3 miliardy.
„Európa bude pevne stáť po boku Ukrajiny tak dlho, ako bude potrebné na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru,“ dodala šéfka EK. Ukrajina prijala minulý týždeň už aj prvé prostriedky na rozpočtovú podporu v hodnote 3,2 miliardy eur.