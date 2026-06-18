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Ukrajina prijala od Ruska ostatky vyše 500 ľudí

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Na snímke z videa zverejnenej ruským ministerstvom obrany ruský raketomet Uragan páli na ukrajinské pozície na neznámom mieste na Ukrajine 15. júna 2026. Foto: TASR/AP

Poslanec ruskej Dumy tvrdí, že Moskva dostala 33 tiel vojakov, čo Kyjev dosiaľ nepotvrdil.

Autor TASR
Moskva/Kyjev 18. júna (TASR) - Rusko odovzdalo Ukrajine pozostatky 522 osôb, oznámilo vo štvrtok ukrajinské centrum pre vojnových zajatcov. Poslanec ruskej Dumy tvrdí, že Moskva dostala 33 tiel vojakov, čo Kyjev dosiaľ nepotvrdil. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Spomínané centrum na sociálnej sieti uviedlo, že k odovzdaniu pozostatkov došlo „vďaka repatriačnému úsiliu“. „Podľa ruskej strany patrili tieto telá občanom Ukrajiny, konkrétne vojakom,“ dodalo.

Poslanec štátnej Dumy Šamsail Saralijev pre spravodajský portál RBC potvrdil, že Moskva odovzdala telá Ukrajine. Prijala ostatky 33 ruských vojakov, aj keď Kyjev túto informáciu zatiaľ nepotvrdil.

AFP konštatuje, že k výmene došlo po tom, ako obe krajiny v noci na štvrtok podnikli rozsiahle útoky, ktorými cieľmi boli aj Kyjev a Moskva.

Rokovania o ukončení viac ako štyri roky trvajúcej vojny stagnujú. Výmena vojnových zajatcov a ostatky padlých bojovníkov je od začiatku vojny jedna z mála oblastí spolupráce medzi Ukrajinou a Ruskom.
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