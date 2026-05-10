Ukrajina pripravuje bojové nasadenie novej laserovej zbrane Tryzub
Spoločnosť Celebra Tech uviedla, že projekt bol financovaný interne a nie prostredníctvom verejného obstarávania.
Autor TASR
Kyjev 10. mája (TASR) - Ukrajina pripravuje bojové nasadenie novej laserovej zbrane Tryzub proti ruským UAV a FPV dronom, keď spoločnosť Celebra Tech tento týždeň oznámila začiatok záverečnej fázy testovania. Kyjev sa na masívne útoky ruských dronov snaží reagovať lacnejšími a zároveň účinnejšími zbraňami, aby znížil doterajšiu závislosť od drahých rakiet protivzdušnej obrany. TASR o tom píše webov Army Recognition a Militarnyi.
„Dnes je Tryzub prakticky schopný zasiahnuť ciele vo vzdialenosti päť km a to mu umožní efektívne zostreliť bezpilotné lietadlá typu šahíd,“ poznamenala Celebra Tech.
Doterajšie zábery demonštrovali iba lokalizované tepelné efekty, optické oslepenie a zásahy dronov na krátku vzdialenosť vyžadujúce dlhodobé vystavenie lúču. Neboli zverejnené podrobnosti o architektúre a vlnovej dĺžke lúča, výstupnom výkone, tepelnej disipácii (ako rýchlo sa teplo z objektu rozptyľuje do okolia) alebo výdrži.
Systém na nákladnom prívese umožňuje jeho rýchle nasadenie na ochranu infraštruktúrnych zariadení alebo pozícií vojsk.
Prvé informácie o Tryzube zverejnili 16. decembra 2024 počas konferencie Európskeho obranného priemyslu v Kyjeve. Prvé oficiálne zábery zo 14. apríla 2025 ukázali útok proti stacionárnemu pozemnému cieľu a oslnenie senzora dronu s optickým vláknom. Podľa nich sa sledovanie cieľa vo veľkej miere spoliehalo na manuálne ovládanie joystickom.
Počas vylepšení vývojári doplnili navádzanie založené na umelej inteligencii, automatické zachytávanie a sledovanie cieľov, ako aj integráciu s radarom pre získanie presných trajektórií nepriateľských objektov.
Existujúce západné testy naznačujú, že ničenie dronov vo vzdialenosti väčšej ako jeden – dva km si vyžaduje laserový výkon medzi 30 a 100 kW v závislosti od podmienok.
Súčasná konfigurácia systému Tryzub sa štrukturálne líši od západných systémov, ktoré už vstupujú do operačného hodnotenia alebo obmedzenej služby. Na rozdiel od amerického HELIOS integrovaného priamo do systému Aegis na palubách torpédoborcov alebo britského systému DragonFire, bude Tryzub pravdepodobne určený na premiestňovanie medzi pevnými obrannými sektormi a nie integrovaný do manévrovacích jednotiek.
