Ukrajina pripravuje druhý zajatecký tábor pre ruských vojakov

Kyjev 8. novembra (TASR) – Ukrajina začala so stavbou druhého tábora pre vojnových zajatcov. Podľa ukrajinských úradov si takýto krok vynútil veľký počet zajatých ruských vojakov, informuje v stredu TASR podľa správy agentúry DPA.



Výstavbu nového tábora oznámila v utorok prostredníctvom aplikácie Telegram ukrajinská štátna iniciatíva "Chcem žiť", patriaca pod Koordinačné veliteľstvo pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami.



Podľa vyhlásenia iniciatívy sa čoraz viac slabo motivovaných ruských vojakov dobrovoľne vzdáva a dostáva sa tak do ukrajinského zajatia. Od poslednej výmeny zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou uplynulo už niekoľko týždňov, takže situácia si vyžaduje výstavbu nového tábora.



Medializované informácie uvádzajú, že sa bude nachádzať vo Vinnyckej oblasti na západe Ukrajiny neďaleko hranice s Moldavskom. Zajatecký tábor West 2 by mal mať kapacitu 300 ľudí.



Už existujúci zajatecký tábor West 1 sa nachádza v Ľvovskej oblasti neďaleko hraníc s Poľskom, jeho kapacita je údajne 600 osôb.



Presné počty vojnových zajatcov však nie sú známe Odhady uvádzajú, že v ruskom zajatí sa nachádza niekoľko tisíc Ukrajincov, z toho približne 1900 by mali tvoriť obrancovia Mariupola, ktorý vlani v máji po ťažkých bojoch dobyli ruské invázne jednotky.



Ukrajinský komisár pre ľudské práva Dmytro Lubinec uvádza, že Moskva Kyjevu za uplynulých 20 mesiacov odovzdala takmer 2600 vojnových zajatcov. Posledná známa výmena zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou sa uskutočnila začiatkom augusta.