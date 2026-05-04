< sekcia Zahraničie
Ukrajina pripravuje s EÚ dohodu v oblasti dronov, oznámil Zelenskyj
Ukrajinský prezident už minulý týždeň oznámil, že Ukrajina začne pre prebytok vyvážať vlastné zbrane do zahraničia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jerevan 4. mája (TASR) - Ukrajina pripravuje s Európskou úniou dohodu v oblasti dronov. V pondelok to po stretnutí so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v Jerevane uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zhodli sa, že na dohode budú aktívne pracovať. Informuje o tom TASR.
Zelenskyj na sieti X napísal, že s von der Leyenovou diskutoval o poskytnutí prvej platby z pôžičky pre Ukrajinu v celkovej výške 90 miliárd eur, ktorá má posilniť jej obranu a pokryť výdavky štátu na obdobie rokov 2026 – 2027. Prvá časť, šesť miliárd, bude podľa neho smerovať do spoločnej výroby dronov.
„Dohodli sme sa tiež, že budeme aktívne pracovať na dohode o bezpilotných lietadlách s EÚ, a prešli sme si podrobnosti tejto možnej bezpečnostnej spolupráce. Pripravujeme plán krokov, ktoré umožnia vytvorenie potrebnej bezpečnostnej infraštruktúry,“ uviedol bez ďalších podrobností Zelenskyj, ktorý sa zúčastňuje na summite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane.
Von der Leyenová potvrdila, že Európska únia investuje do ukrajinskej výroby dronov, integruje svoj obranný priemysel s tým ukrajinským a zapája Ukrajinu do svojich projektov v oblasti protivzdušnej obrany. „Potreby Ukrajiny sú naďalej rovnako naliehavé ako doteraz“, zdôraznila.
Ukrajinský prezident už minulý týždeň oznámil, že Ukrajina začne pre prebytok vyvážať vlastné zbrane do zahraničia. Dohody by mohli zahŕňať export bezpilotných strojov, obranných systémov a ďalších typov zbraní, pričom ide o spôsob, ako zlepšiť finančnú situáciu krajiny.
Zelenskyj na sieti X napísal, že s von der Leyenovou diskutoval o poskytnutí prvej platby z pôžičky pre Ukrajinu v celkovej výške 90 miliárd eur, ktorá má posilniť jej obranu a pokryť výdavky štátu na obdobie rokov 2026 – 2027. Prvá časť, šesť miliárd, bude podľa neho smerovať do spoločnej výroby dronov.
„Dohodli sme sa tiež, že budeme aktívne pracovať na dohode o bezpilotných lietadlách s EÚ, a prešli sme si podrobnosti tejto možnej bezpečnostnej spolupráce. Pripravujeme plán krokov, ktoré umožnia vytvorenie potrebnej bezpečnostnej infraštruktúry,“ uviedol bez ďalších podrobností Zelenskyj, ktorý sa zúčastňuje na summite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane.
Von der Leyenová potvrdila, že Európska únia investuje do ukrajinskej výroby dronov, integruje svoj obranný priemysel s tým ukrajinským a zapája Ukrajinu do svojich projektov v oblasti protivzdušnej obrany. „Potreby Ukrajiny sú naďalej rovnako naliehavé ako doteraz“, zdôraznila.
Ukrajinský prezident už minulý týždeň oznámil, že Ukrajina začne pre prebytok vyvážať vlastné zbrane do zahraničia. Dohody by mohli zahŕňať export bezpilotných strojov, obranných systémov a ďalších typov zbraní, pričom ide o spôsob, ako zlepšiť finančnú situáciu krajiny.