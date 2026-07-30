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Ukrajina prišla o stíhačku F-16, pilot sa včas katapultoval

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Lietadlo sa zrútilo počas zachytávania nepriateľských vzdušných cieľov, uviedlo letectvo vo vyhlásení.

Autor TASR
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Kyjev 30. júla (TASR) - Ukrajina prišla o jednu zo svojich Západom dodaných stíhačiek typu F-16 po tom, ako havarovala pri obrane vzdušného priestoru, oznámilo v stredu neskoro večer ukrajinské letectvo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Lietadlo sa zrútilo počas zachytávania nepriateľských vzdušných cieľov, uviedlo letectvo vo vyhlásení. „Na základe predbežných informácií došlo na palube k mimoriadnej situácii a pilot sa musel katapultovať,“ spresnili ukrajinské vzdušné sily s tým, že pilot vyviazol bez zranení. Podľa armády nedošlo k obetiam či škodám ani na zemi.

Ukrajina dostala prvé stíhačky F-16 ešte v roku 2024 po dlhom lobovaní u západných partnerov, pripomína DPA. Tieto stroje využíva predovšetkým na obranu pred útokmi ruských bezpilotných lietadiel a rakiet.

Strata každej stíhačky F-16 je pre krajinu vážnym problémom, keďže Kyjev je odkázaný na ich dovoz zo zahraničia. Na Ukrajinu pritom stále nedorazili všetky z celkovo 80 prisľúbených strojov.
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