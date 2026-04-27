< sekcia Zahraničie
Ukrajina prispôsobila sovietsky turbovrtuľový An-28 na stíhač dronov
An-28 dokáže štartovať aj z poľných letísk s kratšou pristávacou dráhou a vypúšťanie stíhacích dronov zo vzduchu potom prináša množstvo výhod, vrátane nižších ekonomických nákladov.
Autor TASR
Kyjev 27. apríla - Ukrajina prispôsobila turbovrtuľové lietadlá sovietskej konštrukcie An-28 na ničenie nepriateľských útočných dronov typu Šahíd iránskej výroby. Stíhacie drony má zavesené pod krídlami a vo vzduchu úspešne ničí drahšie ruské drony s dlhým doletom. TASR o tom píše podľa webu The War Zone.
Video lietadla An-28 vyzbrojeného stíhacími dronmi zverejnil na sociálnych sieťach ukrajinský pilot a dobrovoľník Timur Fatkullin, ktorý už v minulosti zdokumentoval aj iné spôsoby likvidácie ruských dronov vo vzduchu.
V jeho najnovšom videu má An-28 pod krídlami prirobené závesníky pre dva typy stíhacích dronov SkyFall P1-Sun a Merops AS-3 Surveyor.
„Z lietadla odpálený P1-Sun proti nepriateľským Šahídom. Táto metóda sa už ukázala ako účinná v reálnych bojových podmienkach. Počas cvičných letov sme testovali aj niekoľko ďalších stíhacích dronov. Dalo by sa to nazvať lacnou strelou vzduch-vzduch,“ komentoval Fatkullin.
Jeden z členov posádky monitoruje situáciu pomocou infračervenej kamery, ktorá slúži aj na navádzanie dronov. Okuliare na nočné videnie má aj pilot.
Drak ukrajinkého dronu P1-Sun sa vyrába 3D tlačou a dokáže lietať vo výškach do 5000 metrov s rýchlosťou do 450 km/h. Za určitých okolností to stačí aj na zachytenie dronov s prúdovým pohonom ako je ruský ekvivalent iránskych Šahídov Geran-3.
Americký dron AS-3 Surveyor je drahší a výkonnejší. Môže fungovať autonómne alebo na diaľku s palubnými senzormi na sledovanie cieľa. Podľa americkej armády jeden exemplár stojí približne 15.000 dolárov, pri masovej výrobe môže zlacnieť na tritisíc až päťtisíc dolárov, čo je asi desatina ceny Šahídov.
An-28 dokáže štartovať aj z poľných letísk s kratšou pristávacou dráhou a vypúšťanie stíhacích dronov zo vzduchu potom prináša množstvo výhod, vrátane nižších ekonomických nákladov.