Ukrajina: Prítomnosť amerických dronov v Čiernom mori je oprávnená

Kyjev 15. marca (TASR) - Ukrajinské letectvo obhajovalo v stredu - po utorkovom incidente s dronom v Čiernom mori - prítomnosť amerických bezpilotných strojov v tejto oblasti, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



"Čierne more nie je vnútrozemským morom Ruska, ktoré už obsadilo Azovské more a považuje ho za svoje," podotkol hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnat pre televíziu v Kyjeve.



Čiernomorské pobrežie je tiež súčasťou Severoatlantickej aliancie (NATO) vrátane Turecka a Rumunska, preto tam americké prieskumné drony lietajú oprávnene, dodal s tým, že havarovaný stroj bol už nahradený iným lietadlom.



K incidentu podľa DPA došlo v utorok juhovýchodne od Ukrajine patriaceho Hadieho ostrova v Čiernom mori.



Americký prieskumný dron MQ-9 spadol v utorok do vôd Čierneho mora po tom, ako sa podľa tvrdení Pentagónu v medzinárodnom vzdušnom priestore zrazil s ruskou stíhačkou Su-27. Podľa Pentagónu dron v čase incidentu vykonával v rutinné operácie v medzinárodnom vzdušnom priestore.



Ruské ministerstvo obrany naopak tvrdí, že ruské stíhačky do žiadneho fyzického kontaktu s americkým dronom neprišli, nepoužili svoje zbraňové systémy a bezpečne sa vrátili na svoju základňu. Operátori amerického dronu podľa Moskvy vykonali príliš prudký manéver, čo spôsobilo stratu výšky stroja a jeho zrútenie do mora.



Spojené štáty sa v tejto súvislosti odvolali na medzinárodné právo, ktoré povoľuje nasadenie takejto techniky nad medzinárodnými vodami, píše DPA. Drony MQ-9 sú ovládané diaľkovo a spravidla sa používajú na prieskumné účely; dokážu však uskutočňovať aj presne cielené útoky.



Incident s dronom je prvým takýmto priamym stretom medzi Ruskom a USA od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári minulého roka a hrozí, že prehĺbi napätie medzi Washingtonom a Moskvou, konštatuje agentúra Reuters.