Kuleba: Obávam sa, že toto je čas na použitie hrubej sily

Dánsky minister zahraničných vecí Jeppe Kofod (vľavo) a jeho ukrajinský rezortný partner Dmytro Kuleba počas tlačovej konferencie po ich stretnutí v Kodani 27. januára 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke americký minister zahraničných vecí Antony Blinken informuje na pôde rezortu o situácii na Ukrajine vo Washingtone 26. januára 2022. Foto: TASR/AP

Kodaň 27. januára (TASR) - Ukrajina vo štvrtok privítala pokračovanie rokovaní s Ruskom, ktoré vníma ako znak toho, že Moskva je odhodlaná nájsť diplomatické riešenie súčasnej krízy, informovala agentúra AFP.uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v Kodani po rokovaní so svojím rezortným kolegom Jeppem Kofodom z Dánska. Reagoval tak na výsledok stredajších rokovaní v normandskom formáte v Paríži.citovala Kulebu agentúra Reuters.Kuleba počas tlačovej konferencie v Kodani tiež vyzval Západ, aby posilnil vojenskú a obrannú spoluprácu s Kyjevom.uviedol Kuleba.Kuleba zároveň ocenil, že Spojené štáty hovorili najskôr s Ukrajinou a až potom s Ruskom, ale zdôraznil, že Ukrajina nedovolí nikomu,Po tom, ako Rusko nazhromaždilo v blízkosti hraníc Ukrajiny tisíce vojakov, začali narastať obavy medzinárodného spoločenstva, že Moskva chystá inváziu do tejto bývalej sovietskej krajiny.Rusko poprelo, že plánuje napadnúť Ukrajinu. Žiada však od USA a NATO bezpečnostné garancie, v rámci ktorých požaduje aj to, aby sa Ukrajina nestala súčasťou Aliancie.V reakcii na túto skutočnosť viedli USA a spojenci NATO v uplynulých týždňoch intenzívne rokovania s Ruskom a poskytli Ukrajine vojenskú podporu. USA tiež v stredu doručili Rusku písomnú odpoveď na návrh bezpečnostných záruk.