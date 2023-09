Ukrajina privítala rozhodnutie Nobelovej nadácie ohľadom Ruska

Kyjev 2. septembra (TASR) - Ukrajina privítala v sobotu rozhodnutie Nobelovej nadácie nepozvať napokon veľvyslancov Ruska a Bieloruska na tohoročne udeľovanie Nobelových cien v Štokholme. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Nadácia najskôr vo štvrtok avizovala, že veľvyslancov zmienených krajín na ceremóniu pozve, čím však vyvolala hnev na švédskej aj zahraničnej politickej scéne. Následne v sobotu oznámila, že svoje rozhodnutie po takýchto reakciách prehodnotila a veľvyslancov Ruska, Bieloruska ani Iránu na slávnostné udeľovanie cien spojené s banketom napokon nepozve, rovnako ako vlani.



Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko označil toto rozhodnutie za "víťazstvo humanizmu". V príspevku na Facebooku sa zároveň poďakoval všetkým, ktorí v tomto smere požadovali návrat k spravodlivosti. "Sme presvedčení, že podobné rozhodnutie by sa malo prijať aj čo sa týka (pozvania) ruského a bieloruského veľvyslanca (na ceremóniu) v Osle," dodal.



Nadácia v sobotu uviedla, že jej zamýšľané pozvania pre veľvyslancov Ruska a Bieloruska vychádzali z presvedčenia, "že je dôležité a správne, aby sa hodnoty a posolstvá, ktoré symbolizuje Nobelova cena, dostali do čo najširšieho povedomia". Dodala však, že silné negatívne reakcie "takýto odkaz celkom zatienili".



"Rozhodli sme sa preto zopakovať minuloročnú výnimku z bežnej praxe, a teda nepozvať veľvyslancov Ruska, Bieloruska a Iránu na slávnostné odovzdávanie Nobelových cien v Štokholme," oznámila.



Veľvyslancov zmienených krajín nepozvala na ceremoniál ani vlani. V prípade Ruska a Bieloruska to bolo vzhľadom na vojnu na Ukrajine, zatiaľ čo účasť iránskeho ambasádora odmietla pre zákrok iránskych orgánov voči protestom v tejto krajine.



Naproti tomu Nórsky Nobelov inštitút, ktorý organizuje slávnostné udeľovanie Nobelovej ceny za mier v Osle, pozval vlani na túto ceremóniu všetkých veľvyslancov a chystá sa to isté spraviť aj tento rok. "Rovnako ako predtým budú na slávnostný ceremoniál v Osle pozvaní všetci veľvyslanci," oznámil.



Mená tohtoročných laureátov Nobelových cien oznámia začiatkom októbra. Slávnostné odovzdávanie sa uskutoční 10. decembra, v deň výročia úmrtia Alfreda Nobela. Päť cien udeľujú vo švédskom Štokholme a šiestu, cenu mieru, v nórskom hlavnom meste Oslo.