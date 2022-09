Ukrajina privítala správu MAAE o Záporoží, Rusi ju odsúdili

Kyjev/New York 6. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok privítal správu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), v ktorej sa spomína prítomnosť ruského vojenského vybavenia v Záporožskej jadrovej elektrárni. Ide o najväčšie jadrové zariadenie v Európe, ktoré v súčasnosti okupujú ruské jednotky, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Správa zaznamenáva prítomnosť ruskej vojenského vybavenia na území tejto jadrovej elektrárne a jasne sa odvoláva na ruskú vojenskú okupáciu. To je dobré," povedal ukrajinský prezident v pravidelnom prejave.



Rusko naopak vyjadrilo v utorok poľutovanie, že správa MAAE neobvinila Kyjev z ostreľovania elektrárne. "Mrzí nás, že vo vašej správe... nie je priamo pomenovaný zdroj ostreľovania," povedal ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia na zasadaní Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku, na ktorom sa virtuálne zúčastnil aj generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi.



MAAE v správe zverejnenej v utorok vyzvala na vytvorenie demilitarizovanej zóny v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne na Ukrajine, ktorú počas svojej invázie obsadili ruské jednotky, pripomína AFP.



Kyjev a Moskva sa navzájom obviňujú z ostreľovania tohto zariadenia, ku ktorému došlo napokon aj v priebehu utorka napriek odporúčaniam MAAE. "Ak budú provokácie zo strany režimu v Kyjeve pokračovať, nie sú nijaké záruky, že nebudú závažné dôsledky a zodpovednosť za to plne nesie Kyjev a jeho západní podporovatelia i všetci ostatní členovia bezpečnostnej rady," povedal Nebenzia.



Západné mocnosti vyjadrili v súvislosti s jeho výrokmi zdesenie a uviedli, že základnou otázkou je invázia zo strany Ruska a okupácia elektrárne. "Napriek tomu, že tu dnes Rusko spieva a tancuje, aby sa vyhlo uznaniu zodpovednosti za svoje činy, Rusko nemá právo vystavovať svet zbytočnému riziku a možnosti jadrovej katastrofy," upozornil na schôdzke vysokopostavený americký diplomat Jeffrey DeLaurentis.