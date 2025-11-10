< sekcia Zahraničie
Ukrajina priznala problémy so zásobovaním v obliehanom Pokrovsku
Ruské ministerstvo obrany v pondelok znova zopakovalo svoje tvrdenie, že Rusi na oboch spomínaných miestach úplne odrezali ukrajinské zásobovacie trasy.
Autor TASR
Kyjev 10. novembra (TASR) - Ukrajinské vojenské velenie v pondelok priznalo problémy so zásobovaním mesta Pokrovsk a susedného Myrnohradu, kde sa ukrajinské jednotky snažia odraziť postupujúce ruské sily. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Hovorca generálneho štábu Andrij Kovaľov neuviedol, čo presne znamenajú spomínané problémy so zásobovaním, avšak poprel tvrdenia, že ruské jednotky majú úplnú palebnú kontrolu nad ukrajinskými zásobovacími trasami. Jednotkám v Myrnohrade dodali v nedeľu novú muníciu a ranených evakuovali, upresnil. V Pokrovsku podľa neho ukrajinské jednotky naďalej bojujú proti ruským silám.
DPA konštatuje, že po roku intenzívnych bojov sa môžu Pokrovsk a Myrnohrad čoskoro dostať pod ruskú kontrolu. Územie držané ukrajinskými silami, ktoré sa tam zmenšilo len na niekoľko štvorcových kilometrov, je zväčša v zornom poli ruských útočných dronov.
Ruské ministerstvo obrany v pondelok znova zopakovalo svoje tvrdenie, že Rusi na oboch spomínaných miestach úplne odrezali ukrajinské zásobovacie trasy. Zároveň oznámilo dobytie ďalších troch ukrajinských dedín na fronte - Solodke a Nove v Záporožskej oblasti a Hnativka v Doneckej oblasti.
Rusko v súčasnosti kontroluje asi 19 percent ukrajinského územia a v uplynulých týždňoch zintenzívnilo tlak na mestá Pokrovsk a Kupiansk na východe Ukrajiny. Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nasadilo približne 17.000 vojakov s cieľom dobyť Pokrovsk. V tomto meste žilo pred vojnou, ktorá sa začala inváziou ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022, približne 60.000 ľudí. Ako dopravný uzol je toto mesto dôležité pre zásobovanie ukrajinských jednotiek.
