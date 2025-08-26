Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. august 2025Meniny má Samuel
< sekcia Zahraničie

Ukrajina priznala, že ruské sily vstúpili do Dnepropetrovskej oblasti

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Moskva prvýkrát oznámila preniknutie svojich síl do Dnepropetrovskej oblasti v júli, odkedy tvrdila, že tam obsadila viaceré obce.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 26. augusta (TASR) - Ukrajina v utorok po prvý raz potvrdila, že ruská armáda vstúpila do Dnepropetrovskej oblasti, ktorá bola dosiaľ ušetrená intenzívnych bojov. Odmietla však tvrdenia Moskvy o obsadení dvoch tamojších dedín. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

„Áno, vstúpili a prebiehajú tam teraz boje,“ uviedol pre AFP hovorca Operačno-strategického zoskupenia vojsk v Dnipre Viktor Trehubov.

Moskva prvýkrát oznámila preniknutie svojich síl do Dnepropetrovskej oblasti v júli, odkedy tvrdila, že tam obsadila viaceré obce. Na túto oblasť zatiaľ nevzniesla územné nároky.

Ukrajinský generálny štáb v utorkovom vyhlásení odmietol tvrdenie Ruska, že plne dobylo dediny Zaporizke a Novoheorhijivka. Podľa ukrajinského projektu DeepState, ktorý mapuje situáciu na bojisku a má blízke kontakty s armádou, ich však ruské jednotky obsadili, upevňujú svoje pozície a zhromažďujú pechotu na ďalší postup.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb