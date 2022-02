Ukrajina: Proti Rusku treba zaviesť sankcie už teraz

Kyjev 9. februára (TASR) - Ukrajina verí, že stále existuje šanca na vyriešenie napätia medzi Ruskom a Západom prostredníctvom diplomacie. Zároveň si však myslí, že existujú dôvody, pre ktoré je možné už teraz uvaliť sankcie na Rusko. Vyhlásil to v stredu ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorého citovali agentúry Reuters a TASS.



"Sankcie, ktoré si pripravila Európska únia, sú navrhnuté tak, že budú prijaté v prípade ďalšej alebo novej vlny ozbrojenej agresie Ruska voči Ukrajine... Niektoré sankcie by sa však mohli uvaliť aj skôr, napríklad teraz, aby sa demonštrovala vážnosť úmyslu a pripravenosť prijať rozhodné kroky," uviedol Kuleba.



Podľa šéfa ukrajinskej diplomacie je stále možné urovnať krízu prostredníctvom diplomacie. Aj sankcie sú totiž podľa neho prostriedkom diplomacie.



"Pozícia Ukrajiny tkvie v tom, že Rusko v posledných rokoch niekoľkokrát hrubo porušilo medzinárodné právo a minské dohody a za to je potrebné ho potrestať sankciami," citovala TASS Kulebu.



Podľa agentúry Reuters šéf ukrajinskej diplomacie naráža pri týchto slovách na to, že Rusko vydáva niektorým ukrajinským občanom žijúcim v separatistických regiónoch na východe Ukrajiny ruské pasy.



Rusko odmieta, že porušuje medzinárodné právo tým, že v blízkosti ukrajinských hraníc zoskupilo svojich vojakov. Západ sa však obáva, že Moskva plánuje vojenskú inváziu na Ukrajinu, pričom hrozí Rusku vážnymi sankciami v prípade, ak zaútočí.



Západné veľmoci uvalili na Rusko sankcie aj po tom, ako v roku 2014 anektovalo polostrov Krym a podporilo proruských separatistov na východe Ukrajiny, pripomína Reuters.