Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 10. november 2025Meniny má Tibor
< sekcia Zahraničie

Ukrajina: Protikorupčné orgány vykonávajú zásah v energetickom sektore

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

NABU na Telegrame zverejnil fotografie, na ktorých vidieť zaistené veľké množstvo amerických dolárov, eur a ukrajinských hrivien.

Autor TASR
Kyjev 10. novembra (TASR) - Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) v spolupráci so Špecializovanou protikorupčnou prokuratúrou (SAP) od pondelkového rána vykonáva veľký zásah v podnikoch spojených s ukrajinským energetickým sektorom. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a Ukrinform.

„NABU a SAP vykonávajú rozsiahlu operáciu zameranú na odhalenie korupcie v energetike,“ uviedla NABU na sociálnej sieti Telegram. Vyšetrovanie podľa nej trvalo 15 mesiacov a orgány činné v trestnom konaní pracujú so zvukovými nahrávkami, ktoré majú 1000 hodín.

V energetickom sektore podľa NABU pôsobila vysokopostavená zločinecká skupina, ktorej členovia vybudovali rozsiahly korupčný mechanizmus v strategických štátnych podnikoch, a to najmä v spoločnosti NAEK Enerhoatom.

NABU na Telegrame zverejnil fotografie, na ktorých vidieť zaistené veľké množstvo amerických dolárov, eur a ukrajinských hrivien.
.

Neprehliadnite

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky

Prezident: Príčiny vlakovej nehody je potrebné čím skôr vyšetriť

OTESTUJTE SA: Poznáte slovenské príslovia a porekadlá?