Ukrajina:Protivzdušná obrana má muníciu na odrazenie niekoľkých útokov

Kyjev 4. januára (TASR) — Ukrajinské mobilné systémy protivzdušnej obrany majú dostatok munície na to, aby odolali ešte niekoľkým masívnym útokom Ruska, potom budú potrebovať pomoc západných krajín. Pre agentúru AFP to v stredu uviedol vysokopostavený predstaviteľ ukrajinskej armády.



"Súčasná situácia s mobilnými systémami protivzdušnej obrany je taká, že máme dostatok munície, aby sme vydržali niekoľko ďalších masívnych útokov," povedal veliteľ spoločného operačného veliteľstva ozbrojených síl Ukrajiny Serhij Najev.



Ako pokračoval, zo strednodobého a dlhodobého hľadiska však bude Ukrajina potrebovať pomoc západných štátov na doplnenie zásob munície.



"Prioritou je viac munície", pretože Rusi "chcú vyčerpať naše systémy protivzdušnej obrany," povedal Najev, ktorý riadi mobilné jednotky protivzdušnej obrany v Kyjeve a v severnej Ukrajine; tie sú vyzbrojené skôr prenosnými zbraňami než väčšími systémami, ako sú Patrioty.



"Samozrejme, že by sme chceli viac rakiet pre Patrioty a aj samotné systémy," konštatoval Najev s odkazom na systémy zem-vzduch dodávané Spojenými štátmi, ktorými Ukrajina v utorok zneškodnila desať ruských hypersonických striel Kinžal.



Koncom minulého roka Rusko zaútočilo na Ukrajinu najväčším množstvom rakiet a dronov od začiatku invázie vo februári 2022. V utorok ostreľovalo hlavné mesto Kyjev aj Charkov, o život prišlo päť ľudí a desiatky utrpeli zranenia.



Kyjev po nedávnych ruských útokoch západné krajiny vyzval, aby urýchlili dodávky ďalších systémov protivzdušnej obrany, útočných dronov a rakiet dlhého doletu. Ukrajinskí vojaci využili mobilné systémy na zostrelenie ruských rakiet a dronov pri posledných útokoch.



Najev týchto vojakov vyznamenal medailami a vyzdvihol ich presnosť, pričom v utorok pre AFP povedal, že úspešnosť ukrajinských síl sa pohybuje na úrovni okolo 90 percent. "Žiadny iný systém protivzdušnej obrany na svete nie je schopný dosiahnuť také výsledky, najmä v boji proti Rusku," dodal.