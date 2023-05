Ukrajina: Protivzdušná obrana reagovala na útoky na Kyjevskú oblasť

Kyjev/Londýn 1. mája (TASR) – Ukrajinské systémy protivzdušnej obrany odrážali v noci na pondelok raketové útoky v Kyjevskej oblasti. Oznámili to miestne úrady po tom, ako pre celé územie Ukrajiny vyhlásili medzičasom odvolaný letecký poplach. Informovala o tom agentúra Reuters, od ktorej TASR správu prevzala.



Kyjevská oblastná správa po hláseniach o výbuchoch obyvateľov vyzvala, aby zachovali pokoj a zostali v krytoch, kým letecký poplach neskončí.



Ukrajinské médiá tiež informovali o explóziách v Dnepropetrovskej a Sumskej oblasti, čo však nebolo možné nezávisle overiť, napísal Reuters.



Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak na platforme Telegram ľudí vyzval, aby sa postarali o svoju bezpečnosť a nezverejňovali informácie o tom, ako funguje protivzdušná obrana.



Kyjevské úrady neskôr oznámili, že poplach pominul, uviedol na svojom webe denník The Guardian. "Prosím, sledujte správy a vráťte sa do krytu, keď sirény znova zaznejú," doplnila oblastná správa.