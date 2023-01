Prvý humanitárny konvoj OSN dorazil do oblasti blízko Soledaru

Ženeva 20. januára (TASR) - Prvý humanitárny konvoj Organizácie Spojených národov dorazil v piatok do oblasti neďaleko ukrajinského mesta Soledar, ktoré sa v uplynulých týždňoch stalo dejiskom najtvrdších bojov na východe Ukrajiny, oznámila táto svetová organizácia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Naši kolegovia na Ukrajine práve dorazili do vládou kontrolovaných oblastí v blízkosti Soledaru vo východoukrajinskej Doneckej oblasti," povedal novinárom v Ženeve hovorca Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Jens Laerke.



Ako dodal, ide o prvý konvoj OSN, ktorý do tejto oblasti prišiel od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Konvoj zložený z troch nákladných vozidiel vyrazil skoro ráno z mesta Dnipro a bol naložený potravinami, vodou, hygienickými pomôckami a liekmi pre 800 ľudí, spresnil Laerke.



"Nedávne boje v Soledare a jeho okolí zapríčinili rozsiahlu deštrukciu a zanechali tam ľudí, ktorí naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc," dodal hovorca s tým, že pomoc je určená pre civilné obyvateľstvo.



OSN dúfa, že do danej oblasti bude schopná vyslať ešte ďalšie humanitárne konvoje. Možnosť prístupu do jednotlivých lokalít je však potrebné vyhodnocovať na dennej báze.



Na otázku, či ďalší konvoj príde aj to samotného vojnou zničeného Soledaru, Laerke odpovedal, že to zostáva nejasné a podmienené vývojom bezpečnostnej situácie priamo v teréne.



Rusko tvrdí, že jeho jednotky už Soledar obsadili. Ukrajina však trvá na tom, že boje o mesto, počas ktorých obe strany utrpeli ťažké straty, naďalej pokračujú, píše AFP.



Obsadenie tohto malého mesta by zlepšilo pozíciu ruských jednotiek pri ich postupe k neďalekému dopravnému uzlu Bachmut, o dobytie ktorého sa Moskva usiluje už vyše päť mesiacov.