Ukrajina prvýkrát použila proti Rusom strely s dlhým doletom od USA

Washington 17. októbra (TASR) - Ukrajina po prvýkrát použila proti ruskej armáde strely dlhého doletu ATACMS, ktoré jej dodali Spojené štáty, vyhlásil v utorok podľa agentúry AP nemenovaný zdroj z USA.



Citovaný zdroj sa vyjadril pod podmienkou anonymity až do príslušného oficiálneho vyhlásenia.



Strely ATACMS majú kratší dolet než iná verzia týchto striel, ktoré dokážu zneškodniť cieľ vzdialený 300 kilometrov. Strely pre Ukrajinu sú tiež vyzbrojené kazetovou muníciou miesto verzie s jednou konvenčnou hlavicou.



Americký prezident Joe Biden minulý mesiac počas stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome potvrdil, že USA dodajú Kyjevu niekoľko striel dlhého doletu. USA však neposkytli podrobnosti o tom, kedy a koľko ich presne bude. Očakávalo sa, že prvé oficiálne potvrdenie o ich doručení príde, keď ich Ukrajina prvýkrát použije v bojoch na fronte. Americkí predstavitelia však už vtedy naznačili, že ich bude iba okolo dvadsať.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlhodobo žiadal USA o dodanie týchto taktických striel. Washington sa však obával, že Kyjev by nimi mohol zasiahnuť ruské územie, čo by viedlo k eskalácii konfliktu s Moskvou.