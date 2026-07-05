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Ukrajina prvýkrát ukázala doteraz utajované systémy pobrežnej obrany
Harpoon na Ukrajine podľa predstaviteľov Pentagónu pomohol potopiť najmenej dve ruské lode v Čiernom mori.
Autor TASR
Kyjev 5. júla (TASR) - Ukrajina prvýkrát verejne predviedla odpaľovací obranný systém Harpoon americkej výroby, ktorý získala v roku 2022 od Spojených štátov a Dánska. Je namontovaný na podvozku nákladného auta a jeho presná konfigurácia doteraz nebola známa, píše TASR podľa webu Defence blog.
Ukrajinskí vojenskí predstavitelia tento týždeň prezidentovi Zelenskému počas návštevy Odesy predviedli kompletný arzenál pobrežných protilodných zbraní: domáci raketový systém Neptún, nórsku námornú údernú strelu NSM, švédsku RBS-15 Gungir a po prvýkrát verejne aj batériu Harpoon.
Ich spoločné zverejnenie demonštruje, že Ukrajina má viacvrstvovú pobrežnú obrannú sieť postavenú na raketovej technológii štyroch rôznych krajín. Ich silné stránky v dosahu, dizajne hlavice a navádzaní sa vzájomne dopĺňajú.
Súčasťou návštevy Zelenského bol brífing o úderných schopnostiach, potvrdilo ukrajinské námorné velenie agentúre Interfax-Ukrajina.
Harpoon na Ukrajine podľa predstaviteľov Pentagónu pomohol potopiť najmenej dve ruské lode v Čiernom mori. Kyjev doteraz tajil presnú konfiguáciu a jeho podobu na oficiálnych záberoch rozmazával alebo vynechával.
Podľa najnovších záberov má štyri raketové kontajnery podvozku nákladného auta, čo je zostava adaptovaná z lodného systému. Samotná raketa od spoločnosti Boeing je opakovane modernizovaný, ale konštrukčne starší model. Lieta tesne nad hladinou pomocou aktívneho radarového navádzania s dosahom 70 až 130 námorných míľ v závislosti od konkrétneho variantu.
Dve rakety Neptún domácej výroby podľa Ukrajiny potopili vlajkovú loď ruskej Čiernomorskej flotily raketový krížnik Moskva v apríli 2022. Podľa Ruska sa potopil v rozbúrenom mori počas vlečenia do prístavu. Odvtedy sa ruské velenie snaží držať svoje hladinové lode ďalej od ukrajinského pobrežia.
Pôvodne protilodný variant Neptúnu nesie približne 150-kilogramovú bojovú hlavicu s maximálnym dosahom takmer 300 kilometrov. Novší derivát strely s plochou dráhou letu s ukrajinským názvom Dlhý Neptún zvýšil dosah na približne 1000 kilometrov pre údery hlboko v ruskom vnútrozemí.
Ukrajinskí vojenskí predstavitelia tento týždeň prezidentovi Zelenskému počas návštevy Odesy predviedli kompletný arzenál pobrežných protilodných zbraní: domáci raketový systém Neptún, nórsku námornú údernú strelu NSM, švédsku RBS-15 Gungir a po prvýkrát verejne aj batériu Harpoon.
Ukraine showed off a missile launcher it kept hidden from cameras for four years, alongside three other countries' anti-ship missiles defending its coast.https://t.co/sCdbiYIiF0— The Defence Blog (@Defence_blog) July 4, 2026
Ich spoločné zverejnenie demonštruje, že Ukrajina má viacvrstvovú pobrežnú obrannú sieť postavenú na raketovej technológii štyroch rôznych krajín. Ich silné stránky v dosahu, dizajne hlavice a navádzaní sa vzájomne dopĺňajú.
Súčasťou návštevy Zelenského bol brífing o úderných schopnostiach, potvrdilo ukrajinské námorné velenie agentúre Interfax-Ukrajina.
Harpoon na Ukrajine podľa predstaviteľov Pentagónu pomohol potopiť najmenej dve ruské lode v Čiernom mori. Kyjev doteraz tajil presnú konfiguáciu a jeho podobu na oficiálnych záberoch rozmazával alebo vynechával.
Podľa najnovších záberov má štyri raketové kontajnery podvozku nákladného auta, čo je zostava adaptovaná z lodného systému. Samotná raketa od spoločnosti Boeing je opakovane modernizovaný, ale konštrukčne starší model. Lieta tesne nad hladinou pomocou aktívneho radarového navádzania s dosahom 70 až 130 námorných míľ v závislosti od konkrétneho variantu.
Dve rakety Neptún domácej výroby podľa Ukrajiny potopili vlajkovú loď ruskej Čiernomorskej flotily raketový krížnik Moskva v apríli 2022. Podľa Ruska sa potopil v rozbúrenom mori počas vlečenia do prístavu. Odvtedy sa ruské velenie snaží držať svoje hladinové lode ďalej od ukrajinského pobrežia.
Pôvodne protilodný variant Neptúnu nesie približne 150-kilogramovú bojovú hlavicu s maximálnym dosahom takmer 300 kilometrov. Novší derivát strely s plochou dráhou letu s ukrajinským názvom Dlhý Neptún zvýšil dosah na približne 1000 kilometrov pre údery hlboko v ruskom vnútrozemí.