Pútnici, ktorým Ukrajina zamietla vstup, začali opúšťať pohraničie

Kyjev 18. septembra (TASR) - Stovky chasidských židov, ktorí sa v uplynulých dňoch vydali na púť na Ukrajinu, začali v piatok opúšťať ukrajinsko-bieloruské hranice. Tam uviazli v dôsledku epidemiologických opatrení. Informovala o tom agentúra AFP.



Pred kontrolným bodom na ukrajinskej hranici sa podľa ukrajinskej pohraničnej stráže aktuálne nachádza približne 700 pútnikov. Vo štvrtok ich pritom bolo zhruba 1000. Zníženie počtu pútnikov na hranici potvrdili aj ukrajinské úrady.



Minister izraelskej vlády Zeev Elkin vyzval vo štvrtok chasidských židov uviaznutých na ukrajinsko-bieloruských hraniciach, aby sa vrátili domov.



Bieloruská pohraničná stráž umožnila v uplynulých dňoch stovkám pútnikov vstup do neutrálneho pásma, ukrajinské úrady ich však následne na svoje územie nevpustili.



Ukrajina totiž zaznamenáva výrazný nárast prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a v rámci boja proti šíreniu tejto infekcie obmedzila do 28. septembra vstup cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti do krajiny.



Židovskí pútnici začali prichádzať na ukrajinské hranice z Bieloruska už v pondelok popoludní. Chceli sa odtiaľ dostať do mesta Umaň, aby tam oslávili židovský Nový rok a navštívili tamojší hrob významného rabína.