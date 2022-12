Ukrajina: Raketa zostrelená v Bielorusku môže byť provokáciou Ruska

Kyjev/Praha 29. decembra (TASR) - Ukrajina vo štvrtok uviedla, že dopad rakety na územie v západnej časti Bieloruska mohol byť aj "zámernou provokáciou" zo strany Ruska.



Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré v reakcii na incident vo štvrtok večer vydalo ukrajinské ministerstvo obrany. Súčasne vyjadrilo pripravenosť vykonať vyšetrovanie, a to aj za účasti expertov "z radov štátov, ktoré nie sú spojené s podporou Ruska ako teroristického štátu". Informovala o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) monitorovaná agentúrou TASR.



Vo vyhlásení sa pripomína, že "Ukrajina naďalej odoláva ruskému barbarstvu a agresii, pričom využíva svoje bezpodmienečné právo na sebaobranu".



Kyjev si podľa vyhlásenia tiež uvedomuje "zúfalé a tvrdohlavé snahy Kremľa zatiahnuť Bielorusko do jeho agresívnej vojny proti Ukrajine", preto ukrajinská strana "nevylučuje úmyselnú provokáciu zo strany teroristického štátu Rusko".



Ukrajinské ministerstvo obrany objasňuje, že Rusko mohlo vytýčiť takú trasu pre svoje riadené strely, aby vyprovokovalo ich neutralizáciu vo vzdušnom priestore nad územím Bieloruska.



Podľa stanice RFE/RL Bielorusko tvrdí, že jeho vzdušný priestor bol vo štvrtok narušený protilietadlovou raketou S-300 odpálenou z územia Ukrajiny. V tejto súvislosti bol ukrajinskému veľvyslancovi v Minsku odovzdaný oficiálny protest bieloruského vedenia.



Ruská armáda vo štvrtok podnikla ďalší mohutný útok na Ukrajinu. Podľa predbežných odhadov ukrajinského generálneho štábu bolo územie Ukrajiny napadnuté riadenými strelami typu Ch-101/Ch-555, Kalibr, Ch-22 a Ch-32, protiradarovými strelami Ch-31P, ako aj bezpilotnými lietadlami Šáhid 131/136. Celkovo bolo použitých viac ako 11 bezpilotných lietadiel a 69 riadených striel odpálených zo strategických bombardérov Tu-95MS a Tu-22M3 a lodí čiernomorskej flotily. Okrem toho boli proti ukrajinským mestám vo frontovej zóne použité aj protilietadlové riadené strely S-300.