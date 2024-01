Ukrajina reaguje na Fica: Chceme vytlačiť Rusov, aby netiahli do Košíc

Kyjev/Bratislava 22. januára (TASR) - V otázkach územnej celistvosti nemôže robiť kompromisy ani Ukrajina, ani Slovensko, ani žiaden iný štát. V súvislosti so sobotňajšími vyjadreniami slovenského premiéra Roberta Fica o potrebe kompromisného riešenia vojny na Ukrajine to v pondelok na Facebooku napísal hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko, informuje TASR.



"Ukrajina a jej partneri sa snažia o vytlačenie Rusov z Krymu, Donbasu a Luhanska, aby netiahli ďalej, najmä do Košického a Prešovského kraja, ale aj do ďalších regiónov Slovenska," vyhlásil hovorca ukrajinského rezortu diplomacie.



Ako ďalej zdôraznil, bez bezpečnosti na Ukrajine nebude bezpečnosť ani na Slovensku, ani v Európe ako takej. Podľa neho je na priblíženie víťazstva Ukrajiny vo vojne potrebné spoločné úsilie.



Predseda slovenskej vlády cez víkend v relácii RTVS Sobotné dialógy povedal, že riešením vojny na Ukrajine musí byť kompromis, i keď "veľmi bolestivý pre obidve strany". Podľa neho je zo strany Ukrajiny nereálne očakávať, že Rusi sa stiahnu z Krymu, Donbasu či Luhanska.



V stredu sa má Fico stretnúť v Užhorode so svojím ukrajinským náprotivkom Denysom Šmyhaľom. Podľa svojho sobotňajšieho vyjadrenia mu chce tlmočiť, že SR nebude na Ukrajinu dodávať zbrane a nepodporí ani jej vstup do NATO. "Pokiaľ ide o vstup do Európskej únie, tak my ich rešpektujeme, ale musia plniť podmienky," povedal.