Ukrajina: Reznikov vyhlásil nulovú toleranciu voči korupcii

Kyjev 9. februára (TASR) - Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov vo štvrtok vyhlásil, že po interných auditoch dostalo vlani pokuty alebo pokarhania za nešpecifikované "porušenia" 621 predstaviteľov ozbrojených síl a jeho rezortu. V tejto súvislosti deklaroval "nulovú toleranciu" voči korupcii. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Môj zásadný postoj bol, je a zostane nezmenený: nulová tolerancia voči akýmkoľvek porušeniam (predpisov)," napísal Reznikov na Facebooku. "Všetky osoby, ktorých vina bola preukázaná príslušnými orgánmi, nesú a budú niesť zodpovednosť," zdôraznil.



Reznikov tiež uviedol, že v záujme ďalších krokov na preukázanie transparentnosti obnoví protikorupčné oddelenie ministerstva a do úsilia v boji proti korupcii zapojí odborníkov a občianskych aktivistov. Uplynulý víkend ohlásil, že v súvislosti s korupčnými škandálmi prebieha v súčasnosti audit kontraktov na armádne obstarávanie.



Minulý nedeľu predseda frakcie prezidentskej strany Sluha národa Davyd Arachamija naznačil, že Reznikov bude odvolaný v súvislosti s korupciou v rezorte obrany. Zelenskyj však v utorok v prejave v ukrajinskom parlamente vyzval, aby sa prestali šíriť "fámy alebo akékoľvek iné pseudoinformácie", ktoré by mohli narušiť jednotu Ukrajiny vo vojne proti Rusku.



Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Olexij Danilov v utorkovom rozhovore pre Reuters poprel špekulácie o Reznikovovom odvolaní, avšak podčiarkol dôležitosť boja proti korupcii počas vojny.



"Skutočnosť, že sa to deje teraz, je pre nás mimoriadne nepríjemná a náročná," povedal Danilov. "Potrebujeme sa však dozvedieť pravdu a... ak sa to potvrdí, potom musí byť voči daným osobám vyvodená zodpovednosť," uviedol.