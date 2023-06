Ukrajina rieši stav bombových krytov, na obzore sú personálne zmeny

Kyjev 23. júna (TASR) - Najvyšší bezpečnostný orgán Ukrajiny sa rozhodol potrestať zodpovedných za smrť troch ľudí, ktorí sa počas ruského raketového útoku nemohli dostať do zamknutého krytu, oznámil v piatok prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR informuje podľa portálu britskej televízie Sky News.



Zelenskyj na platforme Telegram napísal, že sa Rada národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) diskutovala o bezpečnosti ukrajinských obyvateľov, o súdnych reformách a vstupe Ukrajiny do Európskej únie.



"Štvrtina bombových krytov na Ukrajine a tretina v Kyjeve nie je vhodná na použitie," uviedol prezident. Odvolal sa na kontrolu protileteckých krytov, ktorú nariadil po smrti troch ľudí z 1. júna.



"Rada národnej bezpečnosti a obrany rozhodla, že postaví vinníkov pred spravodlivosť a dá všetky ochranné stavby do správneho stavu," dodal Zelenskyj.



Žiadne ďalšie podrobnosti o rozhodnutí neuviedol a ani to, kto by mohol byť potrestaný. Zverejnil však video vrcholných predstaviteľov vlády a armády, ako hlasujú za okrúhlym stolom.



Po tragickom prípade s bombovým krytom starosta Kyjeva Vitalij Kličko vyhlásil, že nesie určitú zodpovednosť, ale viniť treba aj ostatných, predovšetkým ľudí vymenovaných prezidentom.