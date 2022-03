Ukrajina rokuje s Poľskom a Pobaltím o uzavretí hraníc s Bieloruskom

Varšava 31. marca (TASR) - Poľsko, Lotyšsko a Litva údajne rokujú s Ukrajinou o uzavretí svojich pozemných hraníc s Bieloruskom, čím by sa zablokovali dodávky tovarov do Ruska. Informáciu o tom zverejnil vo štvrtok na svojom webe časopis Newsweek, ktorý sa odvolal na vyjadrenie ukrajinského veľvyslanca v Poľsku Andrija Deščyciu citované agentúrou Ukrinform.



Deščycia uviedol, že takéto rokovania prebiehajú aj s Estónskom, hoci nemá hranicu s Bieloruskom.



"Apelovali sme na tieto krajiny, aby svoje hranice s Bieloruskom uzavreli v rovnakom čase," uviedol Deščycia.



"Myslím si, že ak padne takéto rozhodnutie, nebude potrebné čakať na rozhodnutie Európskej únie – úplne zablokujeme akékoľvek dodávky do Ruska," povedal veľvyslanec.



Ukrajinské ministerstvo infraštruktúry poslalo 25. marca Európskej komisii list, v ktorom navrhuje úplné zablokovanie dopravného spojenia s Ruskom a Bieloruskom.



V súčasnosti sú ruské a bieloruské kamióny na poľsko-bieloruských hraniciach blokované ukrajinskými a poľskými aktivistami, čo vedie k dlhým čakacích dobám.



V konflikte na Ukrajine zohráva aj svoju úlohu aj Bielorusko, keďže z jeho územia sa viedol jeden z útokov a ruská armáda je odtiaľ zásobovaná. Zároveň sa objavili správy, že tamojší železničiari zablokovali vlakové spojenie smerom do Ruska a bieloruskí vojaci sa odmietli pridať k ruským jednotkám.