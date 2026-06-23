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Ukrajina rokuje s Poľskom o zmiernení napätia
Poľsko v utorok odmietlo návrh Európskej komisie, ktorá ponúkla pomoc pri urovnaní sporu s Ukrajinou.
Autor TASR
Moskva 23. júna (TASR) - Ukrajina vedie s Poľskom diplomatické rokovania s cieľom zmierniť napätie vo vzťahoch medzi oboma krajinami, uviedol v utorok hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj. Informovali o tom v utorok ukrajinské médiá, píše TASR.
Ukrajina podľa hovorcu podporuje konštruktívny dialóg a je naďalej v kontakte s poľskými diplomatmi. Napriek výmene ostrých vyjadrení a pútavých titulkov v médiách sa Kyjev a Varšava podľa neho snažia prekonať svoje rozdiely a v pozadí sa angažujú v pokojnom diplomatickom úsilí.
„Snažíme sa toto napätie zmierniť a upokojiť emócie. Postoj Ukrajiny je veľmi vyvážený. Sme za dialóg, a to aj v prípade citlivých otázok týkajúcich sa našej spoločnej historickej minulosti,“ uviedol Tychyj.
Súčasné napätie sa však podľa neho týka predovšetkým názoru poľského prezidenta Karola Nawrockého a ten by sa vraj nemal stotožňovať s postojom celého Poľska ani tamojšej spoločnosti. Tychyj vyzval ľudí, aby nezabúdali, že Ukrajina a Poľsko sú spojenci, ktorých spája spoločný nepriateľ - Rusko, napísala agentúra RBC-Ukraine.
Spor medzi Varšavou a Kyjevom vyvolalo rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského udeliť jednotke špeciálnych síl ukrajinskej armády názov Hrdinovia UPA podľa Ukrajinskej povstaleckej armády, ktorá sa podieľala na masakroch poľských civilistov počas druhej svetovej vojny. Nawrocki následne odobral Zelenskému Rad Bielej orlice, najvyššie poľské štátne vyznamenanie.
Zelenského výnos vyvolal v Poľsku rozčarovanie. Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vyhlásil, že Zelenskyj v tejto veci urobil chybu, a vyjadril nádej, že Kyjev nájde spôsob, ako svoje rozhodnutie korigovať. Zároveň upozornil, že tento spor nesmie oslabiť poľsko-ukrajinské vzťahy v prospech ruskej propagandy. Poľský premiér
Po rozhodnutí Nawrockého oznámilo viacero súčasných aj bývalých ukrajinských predstaviteľov, že vrátia vyznamenania, ktoré im Poľsko udelilo.
Zelenskyj sa tiež rozhodol nezúčastniť sa na nadchádzajúcej konferencii o obnove Ukrajiny v poľskom Gdansku. Ukrajinskú delegáciu namiesto neho povedie premiérka Julija Svyrydenková. Tychyj označil tento krok za opodstatnený a uviedol, že cieľom je zabezpečiť, aby sa konferencia uskutočnila v pragmatickom rámci, bez politizácie a sporov.
Poľsko v utorok odmietlo návrh Európskej komisie, ktorá ponúkla pomoc pri urovnaní sporu s Ukrajinou. Hovorca poľskej vlády povedal, že Varšava vo vzťahoch s Kyjevom nepotrebuje sprostredkovanie a že je v záujme oboch krajín, aby spor urovnali.
Ukrajina podľa hovorcu podporuje konštruktívny dialóg a je naďalej v kontakte s poľskými diplomatmi. Napriek výmene ostrých vyjadrení a pútavých titulkov v médiách sa Kyjev a Varšava podľa neho snažia prekonať svoje rozdiely a v pozadí sa angažujú v pokojnom diplomatickom úsilí.
„Snažíme sa toto napätie zmierniť a upokojiť emócie. Postoj Ukrajiny je veľmi vyvážený. Sme za dialóg, a to aj v prípade citlivých otázok týkajúcich sa našej spoločnej historickej minulosti,“ uviedol Tychyj.
Súčasné napätie sa však podľa neho týka predovšetkým názoru poľského prezidenta Karola Nawrockého a ten by sa vraj nemal stotožňovať s postojom celého Poľska ani tamojšej spoločnosti. Tychyj vyzval ľudí, aby nezabúdali, že Ukrajina a Poľsko sú spojenci, ktorých spája spoločný nepriateľ - Rusko, napísala agentúra RBC-Ukraine.
Spor medzi Varšavou a Kyjevom vyvolalo rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského udeliť jednotke špeciálnych síl ukrajinskej armády názov Hrdinovia UPA podľa Ukrajinskej povstaleckej armády, ktorá sa podieľala na masakroch poľských civilistov počas druhej svetovej vojny. Nawrocki následne odobral Zelenskému Rad Bielej orlice, najvyššie poľské štátne vyznamenanie.
Zelenského výnos vyvolal v Poľsku rozčarovanie. Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vyhlásil, že Zelenskyj v tejto veci urobil chybu, a vyjadril nádej, že Kyjev nájde spôsob, ako svoje rozhodnutie korigovať. Zároveň upozornil, že tento spor nesmie oslabiť poľsko-ukrajinské vzťahy v prospech ruskej propagandy. Poľský premiér
Po rozhodnutí Nawrockého oznámilo viacero súčasných aj bývalých ukrajinských predstaviteľov, že vrátia vyznamenania, ktoré im Poľsko udelilo.
Zelenskyj sa tiež rozhodol nezúčastniť sa na nadchádzajúcej konferencii o obnove Ukrajiny v poľskom Gdansku. Ukrajinskú delegáciu namiesto neho povedie premiérka Julija Svyrydenková. Tychyj označil tento krok za opodstatnený a uviedol, že cieľom je zabezpečiť, aby sa konferencia uskutočnila v pragmatickom rámci, bez politizácie a sporov.
Poľsko v utorok odmietlo návrh Európskej komisie, ktorá ponúkla pomoc pri urovnaní sporu s Ukrajinou. Hovorca poľskej vlády povedal, že Varšava vo vzťahoch s Kyjevom nepotrebuje sprostredkovanie a že je v záujme oboch krajín, aby spor urovnali.